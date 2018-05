18 éves vagy és ingyen utaznál? Az EU-nak lesz erre 100 millió eurója évente

Két német aktivista, egy szocialista EP-képviselő, egy fideszes uniós biztos és egy néppárti frakcióvezető kell hozzá – mi az? Egy program, hogy európai identitásukat kereshessék az európai fiatalok, ingyen vonatjeggyel a zsebükben.

Két német fiatal keresztülvonatozta Európát 2014-ben, és arra gondolt, milyen jó lenne, ha ezt minden európai fiatal megtehetné. Kitalálták, hogy ingyen vonatjegyet kellene adni minden európai 18 évesnek, elkezdték népszerűsíteni az ötletet, cikkeket kezdtek írni róluk. Egy ilyen cikk került Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő kezébe, akinek megtetszett a gondolat, és meghívta a két németet Brüsszelbe.

Most ott tartunk, hogy 700 millió eurót, azaz nagyjából 220 milliárd forintot szánna a tervre az EU a következő költségvetési ciklusban.

Azonban ezt még az Európai Parlamentnek és a tagállami parlamenteknek is meg kell szavaznia.

Piciben már megy, 2021-től jöhet a pénzeső

Az ingyenes Interrail program jelenleg is fut, igaz, csak tesztüzemben, és lényegesen szerényebben, mint ahogy azt a két német aktivista – Vincent-Immanuel Herr és Martin Speer – kitalálta. Az Európai Parlament tavaly októberben 12 millió eurót szavazott meg a programra a javasolt 15 millió helyett, ami arra lehet elég, hogy 40-50 ezer fiatal utazhasson. Egy pilot program már korábban elindult, aminek köszönhetően 2017-ben hétezer fiatal vehetett részt a kezdeményezésben.

Az eredeti elképzeléstől két fontos helyen tértek el eddig:

a programba bekerülők nemcsak vonatot, hanem más közlekedési eszközt is igénybe vehettek, mert egyrészt versenyjogi aggályok merültek fel, másrészt sok helyen nincs Interrail,

illetve a jelentkezők körét nagyon megszűrték, a jegyeket azoknak osztották ki, akik részt vettek a világ legnagyobb oktatói hálózatának számító eTwinning programban.

Azonban ez meg fog változni. Szerdán mutatta be Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az EU 2021-2027-es ciklusának költségvetés-tervezetét, amin még sok változtatás lesz, intenzív vitákat fognak róla folytatni a következő évben, annyi viszont már látszik, hogy

az új költségvetés igazán nagy nyertese, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport terület lehet, amelynek most Navracsics Tibor a biztosa.

Az egyik e területhez tartozó program, a DiscoverEU-ra keresztelt Interrail program, ami akár évente 100 millió eurót is kaphat, ami még mindig nem elég arra, hogy minden 18 éves ingyen utazhasson, de hatalmas ugrás a 12 milliós büdzséről. És az is nagy változás lesz, hogy nem csak vonatra, hanem minden menetrend szerinti járatra érvényes lesz a jegy.

Jobboldaliak a nemzetállamokon átívelő identitásért

Annak apropóján, hogy lényegében a nulláról, pár év alatt egy ekkora költségvetésű program indulhatott, csütörtökön Brüsszelben egyeztettek az érdekelt területek, szervezetek képviselői, hogy kitalálják, hogyan lehetne finomhangolni a fiatalok ingyenes utaztatását.

Az egyeztetésen részt vettek a program legfontosabb politikai támogatói: a már említett Navracsics Tibor és Ujhelyi István mellett a néppárti frakcióvezető, Manfred Weber is. A német konzervatív politikus volt az, akinek volt akkora politikai ereje, hogy a program hóna alá nyúlhasson. A bizottság részéről pedig Navracsics egyengette a program útját, azaz például pénzt szerzett a működtetéséhez.

Minket európaiakat, több köt össze, mint amennyi elválaszt: érték és tapasztalatok, amelyeket mind osztunk. Sokat hallunk mostanában az uniós intézmények és az állampolgárok közötti szakadékról, illetve az euroszkepticizmusról. Egy vonatjegy nem varázsszer, de segíthet ezen

– mondta felvezető beszédében Navracsics Tibor, ami furcsán csenghet azoknak a fülében, akik a magyar közönségnek beszélő fideszes nyilatkozatokhoz szokott.

A fiatalok ingyen utazásának ötletét minden felszólaló arra húzta fel, hogy ez is egy hasonló mobilitási program lehet, mint az egyetemistáknak szóló Erasmus, vagy a Move2Learn, Learn2Move-program. Azaz egy összeurópai identitás kialakítását segítené azzal, hogy a különböző tagállamok fiataljaival megismertetnék „a határok nélküli Európai Uniót”, segítenék, hogy szerte Európában barátkozhasson bárki.

Nem vonatjegyekről szól ez a politikai vita, hanem arról, hogy az európai fiatalokat hogyan lehet európaivá tenni. hogyan lehet velük megismertetni Európa különböző kultúráit, és a kontinens gazdag örökségét

– magyarázta Manfred Weber, hozzátéve, ő is bevonatozta Európát fiatalkorában, és ez teljesen megváltoztatta a gondolkodását.

A két német aktivista is ezt a gondolatot hangsúlyozta: szerintük a fiatalok ingyenes utazásának propagálásával az előítéletek, és az osztálykülönbségek ellen is küzdenek. Valamint segítenék egy olyan összeurópai identitás kialakulását, ami alapvető az EU és intézményeinek jövőjére nézve.

300 magyar fiatal már idén utazhat

És akkor most szálljunk le a földre. Szép kezdeményezés, hogy segítsenek azoknak utazni, akik egyébként nem utaznának, de egyelőre pont az nem látszik, hogy miként érnék el, hogy ilyen emberek utazzanak. Navracsics Tibor meg is jegyezte, hogy egy vonatjegy nem varázsszer:

meglehetősen valóságtól elrugaszkodott dolog azt képzelni, hogy harminc nap vonatozás (ennyi jelenleg a program felső korlátja, a minimum egy nap) majd büszke európaiakat nevel minden fiatalból.

Persze, egy ilyen utazás segíthet valakit abban, hogy közelebb hozza hozzá Európát, de ennél jóval mélyebben gyökerezik az, ami a brexitben, az unió belső válságában, a kelet-nyugati szembenállásban ölt testet leglátványosabban.

De hagyjuk most a szájhúzást, és maradjunk csak annál, hogy alapvetően tényleg jó dolog, hogy 18 évesen kap valaki egy lehetőséget, hogy ingyen utazgasson Európában, A kérdés, hogy miként lehet elérni, hogy jól használják fel az állampolgárok pénzét, és azokhoz csatornázza be az EU, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá.

Ugyanis többen arról számoltak be, hogy eddig azok használták ki ezt a lehetőséget, akik jól tájékozódnak, jobb szociális helyzetben vannak, és egyébként is utaznának. Valamint az is probléma, hogy jelenleg a főszezonban lehet utazgatni, és a vonatjegyen kívül nem kapnak más támogatást a fiatalok. Illetve még egy sor kérdés vetődött fel ezen az első meetingen, amelyekre még látszólag nem sikerült megnyugtató megoldásokat találni, igaz, a program 2021-es naggyá növéséig még lesz erre idő.

A legviccesebb kérdést egy turizmussal foglalkozó bizottsági dolgozó tette fel:

Hogyan érjük el, hogy ne Ibizára rohanjon minden 18 éves?

Egy Európa kulturális örökségével foglalkozó, idősebb, elegáns úr azt válaszolta, hogy Európa kulturális öröksége annyira sokszínű, hogy az fogja majd vonzani a fiatalokat. Szóval itt is lesz még tennivaló, ha valóban az európai identitás erősítése a program célja.

Viszont a program idén is fut, a napokban indul a honlap, ahol lehet jelentkezni.

Magyarországról közel háromszáz 18 évest választ majd ki a zsűri, akik legfeljebb 5 fős csoportokban jelentkezhetnek.

Ujhelyi István, aki lényegében útjára indította Brüsszelben ezt a programot, korábban kiszámolta, hogy 9 milliárd forintból megoldható lenne az összes magyar 18 éves utaztatása, ami „a lőtérfejlesztésre fordított állami pénz fele”, hangsúlyozta az MSZP-s politikus.

A jelentkezés május végén indul és június 27-én zárul, és július 7-én már útra is indulhatnak azok, akiket kiválasztanak.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: William Perugini / Cultura Creative / AFP