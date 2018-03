Elpusztult egy kutya a repülőgép fedélzetén, mert a poggyásztartóban kellett utaznia

Elpusztult egy kutya a United Airlines egyik gépének fedélzetén, miután az egyik légiutaskísérő kötelezte az állat gazdáját, hogy tegye az ebet a poggyásztartóba – írja a The Guardian.

A Houstonból New York-ba tartó 1284-es járaton egy nő a gyermekével és kutyájával utazott, de az állatnak a poggyásztartóban kellett volna kibírnia a három és fél órás utat.

Maggie Gremminger, az egyik utastárs arról írt bejegyzésében, a nő a széke alatt akarta utaztatni a hordozótáskában lévő kedvencét, csakhogy nem hagyták neki.

– írta Twitter-oldalán a szemtanú.

I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq

