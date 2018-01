Szerbia kész befogadni a menekülteket

Szerbia bejelentette, hogy ugyan még nem is tagja az Európai Uniónak, de kész befogadni az általa megszabott kvótákban előírt számú menekültet.

A szerb belügyminiszter, Nebojsza Sztefanovics azt mondta:

Ha az EU úgy dönt, hogy a menekülteket az EU kvóták alapján kell elosztani, akkor Szerbia ebben természetesen részt vállal. És nem csak a jövőben leszünk készen erre, már most is ezt csináljuk. Jelenleg is 4000 menekült él országunkban, akiket minden segítséggel ellátunk, amit egy állam adhat egy menekültnek.