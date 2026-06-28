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Közélet

Gyarmati Andrea: Sok éven át evészavaros voltam

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Gyarmati Andrea
2026. 06. 28. 07:58
Adrián Zoltán / 24.hu
Miért eszünk? Mármint azon túl, hogy energiaforráshoz jussunk.

Hogyan lehet rávenni valakit a fogyásra?

Ez kedvenc témáim egyike, sok mindent összeszedtem róla az évek során.

Olvasom a híradásokat a neten, rengeteg cikk és hirdetés szól az evésről és a testsúlyról.

Jómagam sok éven át evészavaros voltam. Nem dicsőség ez, hanem tény.

Van tehát honnan merítenem, akad bőven személyes tapasztalat. Sőt, számos kudarc is ért, mire rendbe jöttem annak idején.

Régen is komolyan foglalkoztatott, hogy képezzem magam ebben a tárgykörben, de valahogy mindig halogattam a dolgot.

Miközben mindig is kerestem, most is keresem, hogyan tudnék újat tanulni, és azt beépíteni a betegellátásba.

Mi is az étel? Mármint azon túl, hogy energiaforrás.

Például: az étel önmagunk vigasztalásának tárgya; ha bánatos vagy, eszel, és jobban érzed magad.

Vagy: az étel menedék arra, hogy kizárjuk tudatunkból a fájdalmas emlékeket, a stressz, a harag, az unalom, a féltékenység keltette intenzív érzéseket.

Olyat is olvastam, hogy a krónikus túlevés a magad ellen fordított harag jele.

Meg olyat is, hogy akik az ételben lelnek vigaszt, kevés vigasztalást kapnak a kapcsolataikban.

És: az alacsony önbecsülés elkeseredett habzsolási epizódokba hajszolhat.

Valamint: már gyerekkorban is gyakori, hogy akkor is enni akarsz, ha az elméd azt kiabálja, ne edd meg, mert árt!

Na, a lényeg, hogy most elszántam magam: elmélyülök az éhség és az evés tudományában, és ha elsajátítom, amit kell, hozzátéve a lelkesedésemet, igyekszem majd továbbadni ezt a tudást.

És ha sikerül majd megváltani néhányakat az étkezés fogságából, már megérte.

Szóval megyek tanulni dietetikát, meg még sok egyebet, ami ehhez kell.

Szeretett egyetememen, a SOTE-n bizonyára nem én leszek a Benjamin, de sebaj.

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