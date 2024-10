LMP: Az opportunizmus hosszú távon nem éri meg

„1956. október 23-a üzenete egyértelmű: ha egy nép kiáll saját szabadságáért, azt azért is teszi, hogy amennyiben küzdelme elbukik is, áldozata nem lesz és nem is lehet hiábavaló. Hőseink életüket adták azért, hogy a következő nemzedékeknek legyen viszonyítási alapjuk a szabadság igazi értelmével kapcsolatban, és gyermekeik, unokáik ne éljenek szolgasorban. (…) Akik relativizálni igyekeznek egy nép honvédő küzdelmeit, azok nemcsak elárulják hőseinket, nemcsak nem értik a nemzeti szuverenitás valódi értelmét, de teljesen alkalmatlanok arra is, hogy éles helyzetben helyesen döntsenek. Az opportunizmus hosszú távon nem éri meg!” – fogalmazott ünnepi közleményében az LMP.