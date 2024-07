Orbán Viktor újabb OKFŐ-vezetőt mentett fel

Megjelent a Magyar Közlönyben Orbán Viktor miniszterelnök határozata. A kormányfő Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára ezúttal Bábiné Szottfried Gabriella országos kórházfőigazgató-helyettest mentette fel tisztségéből július 15-ei hatállyal. Indoklás ezúttal sincs. Ő felelt a népegészségügyért és prevencióért. A néhány hete felmentett Bene Ildikóhoz hasonlóan ő is 2020 vége óta volt országos kórházfőigazgató-helyettes, korábban (2010-2014) pedig ő is volt fideszes képviselő. Mindkettőjüket az azóta szintén leváltott főigazgató, Jenei Zoltán javaslatára nevezték ki, ahogy Takács Pétert is, aki azóta egészségügyi államtitkár lett.

Pintér Sándor egyébként – Orbán Viktor jóváhagyásával – a minap módosította az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) szervezeti és működési szabályzatáról szóló korábbi utasítását. A Hivatalos Értesítőben megjelent új Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) legérdekesebb pontja talán éppen a személyi állományról szóló rész. Pintér Sándor új SZMSZ-e az Országos Kórházi Főigazgatóságon már csak két főigazgató-helyettest engedélyez és nevesít: az egészségügyi ellátórendszerért felelőst, illetve a működésért felelőst. Az OKFŐ honlapján még hárman szerepelnek, de közülük már csak az alap- és szakellátásért felelős Szondi Zitát nem mentette fel Orbán Viktor.

Lemondott egy helyettes államtitkár. A miniszterelnök – a kultúráért és innovációért felelős miniszter előterjesztésére – megállapította hogy Krucsainé Herter Anikó helyettes államtitkár megbízatása ezért 2024. július 15-ei hatállyal megszűnik. A tárcánál ő felelt a költségvetési, gazdálkodási és személyügyekért. Előzőleg az Emberi Erőforrások Minisztériumában dolgozott helyettes államtitkárként, de volt a Nemzeti Kulturális Alap főigazgatója is.