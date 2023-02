Földrengés volt Walesben

Pénteken késő éjszaka földrengés volt Dél-Walesben.

A BBC az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központra (EMSC) hivatkozva azt írta, hogy a rengés 3,7-es erősségű volt, és három kilométeres mélységben gyökerezett. A Wales Online két kilométerről ír.

Think we just had a mini earthquake in Cardiff 😲 My whole bed shook. Felt like something hit the wall!

— Alex Humphreys (@allyhumphreys) February 25, 2023