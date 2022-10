Magyar György otthagyja Márki-Zay Péter mozgalmát

Távozik a Márki-Zay Péter által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnökségéből Magyar György– ezt az ügyvéd mondta el a Alfahírnek.

Nem politikai okok miatt állok fel. A civil szférában folytatom a munkát

– tette hozzá.

Magyar György szerint több probléma is akad az MMM körül, szerinte például az ellenzéki pártok sem támogatták teljes szívvel az MMM-et, illetve annak elnökét a tavalyi előválasztás során, ezt követően pedig a mozgalom is veszített jelentőségéből. Magyar György távozásához az is hozzájárult, hogy mostanra nagyon kevés alapító maradt az MMM-nél.

Hozzátette:

Márki-Zay Péter pártalapításban gondolkodik, de szerintem amit ő elképzelt, hogy az MMM a civilek pártja legyen, az egy politikai nonszensz.

A mozgalom és az ellenzéki pártok szerepéről szólva Magyar György úgy fogalmazott, hogy jelenleg útkereső, kiforratlan az ellenzék, helyzetét tovább nehezítheti, hogy a parlament döntése alapján egy napon tartják az önkormányzati és az Európai Parlamenti választásokat.