Nemény András sem tolakszik azért, hogy az MSZP elnöke legyen

Amint kedd este beszámoltunk róla, Ujhelyi István EP-képviselő mégsem pályázza meg az MSZP társelnöki posztját, amely Tóth Bertalan távozásával ürül meg. A választmányi tagoknak küldött levelében, amely a 24.hu-hoz is eljutott, Ujhelyi azt írta: bár kedvező visszajelzéseket kapott, a szocialista párt jelentős személyiségei „befeszültek (…) egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a párt vezetését”.

Ujhelyi, aki Esély néven szociáldemokrata mozgalom építésébe kezdett, hozzátette, döntésével utat enged Molnár Zsolt budapesti elnök elképzelésének, hogy Nemény András szombathelyi polgármester legyen az MSZP társelnöke.

A jelek szerint azonban Nemény sem tolakszik azért, hogy az MSZP vezetője legyen. A nyugat.hu-nak legalábbis azt mondta, az MSZP-ben sokan szívesen látnák őt vezetői pozícióban, de ő korábban megígérte Ujhelyinek, hogy ha társelnöki ambíciói lesznek, akkor először neki szól majd – és nem szólt.

A Facebook-oldalán már kicsivel megengedőbb volt a polgármester, azt írta:

Nagy szükségét látom egy modern, tartalmában és szervezeti struktúrájában is a mai kor kihívásaira hatékonyan reagáló szociáldemokrata párt létének. Olyannak amelyik az öncélú kritizáláson túl, igazi alternatívát mutat a mai hatalomnak, de nemzeti sorskérdésekben akár együttműködni is képes. Ennek megteremtésében, ha vannak hozzá partnerek, szívesen vállalok munkát, feladatot. Hogy pontosan mit, abban Szombathely városáért érzett felelősségem is meghatározó lesz.