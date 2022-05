ZERO Feel, 200% kényelem: fedezd fel a nyár legkényelmesebb darabjait, és érezd az érezhetetlent (x)

Kedvenc ZERO Feel fehérneműinket, új designnal és persze színekkel frissítettük fel. Egyetlen dolog viszont van, amit sosem változtatunk meg, az érezhetetlen érzés és a tökéletes kényelem biztosítása vásárlóink számára!

Talán ennél jobban még sosem vágytunk egy kis extra kényelemre. így tovább fejlesztettük Zero Feel Lace termékeinket, és megalkottuk a legújabb ZERO Feel Soft Bra-t lenyűgöző új szezonális színekben, mert mi tudjuk mire van szükséged!

2015 óta elkötelezetten kiállunk a kompromisszum mentes kényelemért, létrehozva a ZERO Feel kollekciót – zero varrás, zero merevítő csak az érezhetetlen ZERO Feel érzés. Egy kis csavarral megbolondítottuk a kollekciót, felkészülve a legszuperebb nyárra előttünk.

ZERO Feel Lace termékeink modern csipke borítást kaptak, biztosítva a már jól bevált láthatatlan és puha érzést bőrünkön. Fehérneműink minden irányba rugalmas, egyedi anyagból készülnek.

ZERO Feel Soft Bra melltartóinkat rugalmas LYCRA® FitSense™ technológiával alkottuk meg a teljes mozgásszabadságért. A trendi szabás és az elasztikus anyagból készült vállpántok tökéletes tartást biztosítanak minden méret számára. Különleges Soft Bra melltartóink előformázott és kivehető szivacspárnákat tartalmaznak a csinos megjelenésért. Próbáld ki Te is üzleteinkben!

Termékeink izgalmas új szezonális színekben is elérhetőek: Pink Lemonade, Ink Grey, Lead Grey vagy Lila. Neked melyik lesz a kedvenced?

