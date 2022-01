Karácsony szerint viccnek is durva, hogy fenyegetik azokat, akik részt vennének a jövő heti sztrájkban

Kiállnak azok mellett, akiket jogsérelem ér.

Nem korlátozható a közoktatási intézményekben dolgozók sztrájkhoz való joga! – írta Karácsony Gergely főpolgármester a koalíciós polgármesterekkel közös közleményében szerdán. A pedagógusok figyelmeztető sztrájkjával kapcsolatban úgy fogalmaztak, kiállnak azok mellett, akiket jogsérelem ér.

A közoktatásban dolgozók szakszervezetei érdekeik érvényesítése érdekében január 31-én figyelmeztető sztrájkot tartanak.

Ez megítélésünk szerint alapvető munkavállalói joguk, és ezt a jogukat nem lehet korlátozni

– olvasható a közleményben.

„Ennek ellenére a kormány nemtelen eszközökkel kíván fellépni a január 31-ei figyelmeztető sztrájkkal szemben, és megakadályozza, hogy minél több közoktatásban dolgozó emelhesse fel a hangját az őt ért sérelmek miatt. Hozzánk, kerületi polgármesterekhez is több jelzés jutott el, hogy munkáltatói intézkedéssel fenyegetik azokat, akik csatlakoznak a figyelmeztető sztrájkhoz. Egy munkaerőhiánnyal küzdő ágazatban ez még viccnek is durva. Ezért is elítélünk minden olyan próbálkozást, üzengetést, amely korlátozni akarja ezt az akciót” – emelték ki a résztvevők, akiknek álláspontja szerint a kormánynak megfélemlítés helyett dolgoznia és tárgyalnia kellene, megoldást keresnie, nem pedig fenyegetőznie.