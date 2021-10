Ezt a motivációs eszközt igénylik legjobban a munkavállalók (x)

A motiváció és az edukáció egyszerre lendíti át a holtponton a munkavállalót és a céget.

Míg a járvány előtti időszakban nehezen lehetett olyan állásajánlatot találni, amelyben ne szerepelt volna az előnyök között a jó társaság, a modern iroda, a barátságos munkakörnyezet, a céges telefon és laptop, no meg az ingyen kávé vagy a nassolnivalókkal felszerelt konyha. Ezek természetesen sokat segíthetnek a munkavállalóknak abban, hogy jobban érezzék magukat a munkahelyükön, azonban vannak olyanok, akik számára a szakmai továbbképzés nagyobb motivációval bír, mint egy csocsóasztal a pihenőszobában.

Az elmúlt másfél év nehézségeit figyelembe véve szükség lehet arra, hogy a munkáltató a korábbiaknál alaposabban felmérje a munkavállalók szükségleteit: ki az, aki több dicséretet igényel; ki az, akinek egy nagyobb kihívást jelentő feladat jönne jól; ki az, akit érdemes bevonni egy döntésbe; ki az, akivel le kellene ülni egy kicsit beszélgetni; ki az, akit a szakmai edukáció lendíthet túl a holtponton.

A járványhelyzet előtérbe hozta ugyanis azt a felismerést, miszerint a munkavállalóknak leginkább feljebbjutási, illetve szakmai fejlődési lehetőségre van szükségük – és nem csak azért, mert ezzel anyagi szempontból is jól járnak. Hanem azért is, mert a szakmai fejlődéssel nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat a munkahelyünkön, kiszélesíthetjük a tudásunkat és a munkáltató számára is értékesebb munkaerővé válunk, hiszen a magasabb szakmai kompetencia a cég presztízsét is emeli.

Sajnos a felismerést egyelőre lassan követi a gyakorlati alkalmazás: hiába vannak olyan munkavállalók, akik nyitottak a szakmai továbbképzésekre, ezeknek a lehetősége egyelőre háttérbe szorul. A munkáltatói oldal még nem minden szektorban érett meg erre, ugyanakkor már vannak olyan területek, ahol felismerték a munkavállalók edukálásának, képzésének és szakmai fejlődésének a fontosságát.

Az online tanfolyamoknak köszönhetően a munkavállalóknak a szakmai fejlődésre is marad idejük a napi feladatok és munka mellett, hiszen a saját otthonukban, a saját időbeosztásuk szerint vehetnek részt a képzéseken, például a The Bright Academy segítségével. Ahogy arra Ronga Lilla, a The Bright Academy tulajdonosa és ügyvezetője rámutatott:

„Világunk gyorsabban változik, fejlődik a technológia és a digitális tér nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően, és a következő években ez a fejlődési folyamat egyre gyorsabb lesz. A munkavállalók fejlesztése és edukálása a vállalkozások alapvető érdeke, elengedhetetlen ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a versenytársakkal, a vásárlóink változó igényeivel és az új trendekkel.”

Ha sikerült meggyőzni a munkavállalókat, már majdnem nyert ügyünk van, de egy probléma még adódhat: a bőség zavara. A The Bright Academy oldalán ugyanis számos szakmai és nem szakmai tréning közül lehet választani. Előbbiek közé tartoznak az olyan tanfolyamok, mint a Python programozás kezdőknek, online marketing, SEO – keresőoptimalizálás vagy akár a Microsoft Excel használata. Akik azonban nem szigorúan szakmai, de a munka során is kiválóan hasznosítható ismeretekre tennének szert, azok választhatják a konfliktus- és stresszkezelésről, az asszertív kommunikációról szóló képzést, vagy az önismereti tréninget, de azt is megtanulhatják, hogyan oszthatják be hatékonyabban az idejüket home office-ban.

Kálmán Dóra, a Viapan Group HR stratégiai projektvezetője azt mondta az eddigi tapasztalataikról: „Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire jólesik a kollégáknak, ha akár szóban, akár írásban dicséretet kapnak. Sokszor ez banális okokból, például a sietség, a sok feladat miatt marad el, pedig óriási erőt, motivációs lökést tud adni a csapatnak.”

Mivel az edukáció és a továbbképzés nem csak a munkavállalók szempontjából hasznos, hanem azért is, mert a kollégák hatékonysága és kreatív ötletei viszik tovább a céget – van, ahol ezt már felismerték. „Nálunk, ha valaki fejlődni szeretne, és veszi a fáradságot, időt, energiát, akkor a cég mindenben segíti, amiben csak tudja” – ezt már Várkonyi Ferenc, a Rotorex Kft. cégvezetője mondja, hozzátéve, hogy a cégnél lehetőséget biztosítanak egyénre szabott tanfolyamokon való részvételre.

A Poliext Csövek Kft. stratégiai vezetője, Nagy Roberta úgy látja, hogy igazán jó eredményeket a szakmai és önfejlesztő képzések vegyítésével lehet elérni: „A Poliext nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy kollégáink fejleszthessék magukat, s kiteljesedhessenek hivatásunkban. Szervezett keretek között coaching, teamcoaching, tréning és személyre szabott fejlesztési terv is elérhető. Fontos, hogy rálátással legyenek a világra, nyitottak, informáltak legyenek, új technológiákat ismerjenek meg, teljeskörűen átlássák a szervezeti működést, megtalálják az optimális kommunikációs csatornát, s értéket közvetítsenek a kollégák, egymás, a környezetük számára.”