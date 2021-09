Milliós, az előző városvezetés által használt bútorokra ülhetnek a tatabányaiak

A 2019 előtt regnáló fideszes polgármester 40 millió forintért újíttatta fel irodáját, a drága bútorokat mostantól az ügyfelek használhatják.

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kissé átszabja a hivatal lakberendezését. A 444 szúrta ki a posztot, amiben arról ír a városvezető, hogy 2019 előtti elődjei méregdrága bútorokat szereztek be az irodáikba, ezeket most kiteteti az ügyfélfogadó terekbe.

Mindez úgy jött ki, hogy a mostani polgármester átlátható és korrupciómentes önkormányzatot ígért, és emiatt leellenőrizték a korábbi önkormányzati elszámolásokat. Ekkor derült ki, hogy a polgármesteri irodát a fideszes Schmidt Csaba 2017-ben 40 millió forintért újíttatta fel. A háromdarabos ülőgarnitúra önmagában 2,6 millió forintba került, de félmilliós szőnyeget is leltek.



A nemrég a helyi ellenzékkel szakított polgármester úgy döntött, leviteti e tárgyakat a recepció elé, hogy ha már közpénzből vették őket, mindenki használhassa e tárgyakat. Hozzátette még, a 40 milliós felújítás azért durva, mert tavaly öt irodát sikerült 7 millió forintból felújítani.