52 új fertőzöttet találtak, 1 beteg meghalt

A beoltottak száma 5 641 870 fő, közülük 5 480 218 már a második oltását is megkapta – írja a kormányzati oldal. Ez azt jelenti, tegnap 5 ezren sem voltak, akik megkapták az első oltásukat, és még kevesebben, akik a második adagot.

52 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 809 855 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 033 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 27 113 főre csökkent.

76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. Mindkét szám alacsony szinten stagnál.

A delta vírusmutáns több európai országban és már hazánkban is terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Augusztustól lehet kérni harmadik oltást, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni. Eddig 43 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 24 ezren már fel is vették azt.