Gyurcsány Ferenc a lehallgatásokról: Börtön lesz ebből, fiúk és lányok!

A DK elnöke a Facebook-on reagált arra, hogy a Direkt36 mai anyaga szerint Csikász Brigitta újságírót is megfigyelték a Pegasussal.

Szemlénkben mi is megírtuk, hogy 2019 áprilisa és 2019 novembere között Csikásznak egyetlen nagyobb projektje volt az Átlátszónál, egy 12-13 részes cikksorozat, amely az európai uniós pénzekkel kapcsolatos, visszaélésgyanús ügyeket mutatott be. A Direkt36 cikke szerint ezek olyan ügyek voltak, amelyekben többek között Rogán Antallal kapcsolatban álló személyek, valamint Orbán Viktor miniszterelnök fogorvosának érintettsége is előkerült.

Gyurcsány Ferenc határozott éllel reagált a friss hírre a Facebook-on.

Fejtörő következik. Mi ez? ONCIX, BIS, DGSI, ABW? Nem megy? Jól van na, nekem se menne. Ezek azok a szervezetek (különböző országok létező titkosszolgálatai), amelyek biztosan nem hallgatták le egy magyar újságíró, Csikász Brigitta telefonját. Ezt csak a magyar állam titkosszolgálata tehette meg. És a hírek alapján megtette. Akkor most csendesen megjegyzem: börtön lesz ebből fiúk és lányok. Megérdemelten. Aztán majd meséltek egymásnak a polgári erkölcs felsőbbrendűségéről.

Azt ugyanakkor nem fejtette ki a DK elnöke, hogy mi alapján gondolta azt, hogy ennek az ügynek az apropóján börtönbe lehetne küldeni bárkit is. A magyar jogszabályi háttér épp azt mutatja, hogy olyan puhák a magyar törvények, hogy lényegében bárki lehallgathatót, jogorvoslatot pedig lehetetlen elérni.