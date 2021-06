A rendőrség, az OLAF és a Közbeszerzési Hatóság után most a NAV szállta meg a badacsonytomaji önkormányzatot

Ezúton tájékoztatjuk a badacsonytomaji lakosságot, hogy a mai napon a GINOP projekttel kapcsolatosan az Önkormányzatnál NAV-os ellenőrzés zajlik, így a mai napon a Hivatal korlátozottan működik

– írja a badacsonytomaji képviselőtestület a Facebookon, amit a Telex szúrt ki.

Badacsonytomajban korábban az EU csalás elleni hivatala, az OLAF is tartott helyszíni vizsgálatot február végén. Akkor két olyan, brüsszeli forrásból társfinanszírozott projekt dokumentációjára voltak kíváncsiak, amelyekben a magyar hatóságok már több szabálytalanságot is feltártak, sőt, milliós büntetést is kellett miattuk fizetni.

A részletekről korábban mi írtunk először.