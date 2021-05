Percek alatt véget ért az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója

Mindössze pár percig tartott az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója, amelyen nem hangzott el semmilyen új, érdemi információ. Elsőként Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa sorolta fel, hány személlyel szemben intézkedett a rendőrség a járvány miatt hozott különböző szabályok megsértése miatt.

Majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője megismételte a kedd reggel nyilvánosságra hozott járványadatokat. Galgóczi Ágnes elmondta, a járvány lecsengőben van, ezt a szennyvízben kimutatott koronavírus örökítőanyag koncentráció országos csökkenése is mutatja. Majd az oltással összefüggésben szintén már nyilvánosságra hozott adatokat mondta el. E szerint korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Továbbá kedden újabb Pfiter szállítmány érkezik Magyarországra.

Beküldött kérdésekre ezúttal nem válaszoltak a sajtótájékoztatón.