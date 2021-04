Ismét leállt a kecskeméti Mercedes-gyár

A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt, számolt be az MTI.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. tájékoztatása szerint az egyes félvezető komponensek terén jelenleg világszerte beszállítói nehézségek tapasztalhatók az alkatrészellátásban. A kecskeméti gyár emiatt a tervek szerint a 17. naptári hétig (amely május 2-ig tart) bezárólag módosította termelési programját.

A baon.hu megyei hírportál dolgozóktól szerzett értesülésekre hivatkozva írta meg, hogy

a kecskeméti gyárban a termelés április 21-étől, várhatóan május 2-áig szünetel.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arról írnak, hogy a gyárban több oltópontot is kialakítottak, így ezekben a napokban jelentős számú munkavállalónak ajánlják fel a koronavírus elleni védőoltás lehetőségét, amennyiben erre önként jelentkeznek.

Alapfizetést kapnak a dolgozók

A termelési szünetben átépítési és karbantartási tevékenységeket is ellátnak, illetve az új modell sorozatgyártásának előkészületeit is végzik. Közölték azt is, hogy ebben az időszakban is az érvényben lévő munkaidőkeretet alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a munkatársak ezekre a napokra is megkapják alapfizetésüket, valamint a megfelelő juttatásokat. Az idén januárban már volt egy termelés-leállás a kecskeméti Mercedes gyárban: január 20-tól tíz napig szünetelt a termelés szintén a beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt.

A félvezető áramköröket gyártó Intel április 22-én jelezte, hogy nem látja a végét a nemzetközi piacon az elektronikai alkatrészek kínálatában bekövetkezett hiánynak. A Daimler az idei első negyedévi mérlegbeszámolója alkalmából közölte, hogy a korábban tervezettnél több alkalmazottat kíván részmunkaidőben foglalkoztatni az elektronikai alkatrészek hiánya miatt. Harald Wilhelm pénzügyi igazgató azt közölte, hogy az elkövetkező hetekben “hol itt, hol ott” termelésleállás és részmunkaidős foglalkoztatás várható.

A Mercedes-Benz márka tulajdonosa, a Daimler AG tavaly március 17-én döntött úgy, hogy a koronavírus-járvány miatt megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén. Az intézkedés érintette a Mercedes-Benz kecskeméti gyárát is, ahol a legtöbb területen szintén felfüggesztették a munkát 2020. március 20-tól, majd április 28-tól fokozatosan, először egy műszakban indult újra a termelés.

Tavaly nyáron kihasználva az augusztus 20-i nemzeti ünnep körüli hosszú hétvégét – 2020. augusztus 17-e és 23-a között szünetelt a gyártás a kecskeméti üzemben. A karácsonyi szabadságolási időszakban az átfogóbb átépítési munkák miatt a téli termelési szünetet 2020. december 18-a és 2021. január 17-e között tartották meg. A kecskeméti Mercedes-gyár több mint 4400 munkatársat foglalkoztat. A világjárvány és a több hetes leállás ellenére 2020-ban több mint 160 ezer autót gyártottak és 3,4 milliárd euró árbevételt értek el. Egy évvel korábban, 2019-ben 190 ezer autót gyártottak 3,7 milliárd euró árbevétel mellett.