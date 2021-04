Karácsony: Nem látsz többé Facebookon

Nem tetszik a főpolgármesternek, hogy a Facebook megtekert algoritmusa miatt sokkal kevesebb embert érnek el a posztjai.

A Facebook mostanság azzal próbál kikerülni a politikai reflektorfényből, hogy korlátozza a politikai jellegű tartalmak láthatóságát felületén. Ez Magyarországon pártállástól függetlenül sokaknak nem tetszik, így most épp Karácsony Gergely budapesti főpolgármester akadt ki erre. Hova máshova, mint a Facebookra ki is írta panaszát a Hvg.hu szerint:

Eddig egy átlagos bejegyzésem 150-250 ezer magyar facebookoshoz jutott el. Tegnap óta ez a szám a töredékére csökkent, pár tízezerre.

Karácsonynak az se tetszik, hogy mindez nem vonatkozik a hivatalos kormányzati oldalakra, így pl. a Magyarország Kormánya Facebook-oldal ugyanúgy százezreket érhet el. A városvezető szerint „ilyen az amikor egy óriás cég, mindenféle következmény nélkül, egy algoritmus tekerésével szól bele választások kimenetelébe, országok sorsába”. A posztja végén azt ajánlja, hogyan lehet mégis folyamatosan látni a főpolgármesteri posztokat.

Dömötör Csaba rajongói is koppantak

A Karácsony által kritizált folyamat a Fideszt is elérte. Csütörtök óta a kormányzati Facebook-oldal és számos kormánypárti politikus oldalának elérése jelentősen visszaesett, több esetben a töredékére – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken az MTI szerint. Dömötör Csaba hozzátette, az ő oldalával is ez történt. Értetlenségét fejezte ki a közismert, és fentebb is leírt okok ellenére:

Értetlenül állunk a dolog előtt, mert ennek okairól a Facebook nem adott előzetes tájékoztatást. Nem tudjuk, hogy a jelenség hátterében technikai probléma van, vagy az a már korábban bejelentett szándék, hogy visszaszorítsák a politikai tartalmakat.

Dömötör szerint az eset felhívja a figyelmet „a közéleti szereplők kiszolgáltatottságára ezen a téren”. Hozzátette, „az elérések csökkentése különösen hátrányos a mostani időszakban, amikor a járvánnyal és az oltásokkal kapcsolatos információ, és a magyarok hiteles tájékoztatása minden másnál fontosabb az online felületeken”.