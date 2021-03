A nap legfontosabb hírei – 2021. 03. 06.

Folytatódott a káosz a koronavírus-vakcina frontján. Pénteken a kormány lefújta a most hétvégére szervezett, AstraZeneca-vakcinával való oltást, aztán többen csak azért is elmentek az oltópontokra, és megkapták az oltóanyagot. Sokan voltak, a Kútvölgyi kórházban hosszú sor állt (kiemelt képünkön is látszik). A kormány délután elismerte: aki megjelent és jogosult volt az oltásra, az meg is kapta azt. Orbán Viktor pedig videóban mondja, hogy tömegesen oltják azokat, akik regisztráltak.

De másik ügyben is fordulatot jegyezhettünk fel: csütörtökön és pénteken úgy volt, hogy a hétfőn leálló óvodákban és digitális oktatásra átálló iskolákban nem lesz gyerekfelügyelet, szombat délután azonban egy miniszter azt mondta, hogy de lesz. Késő délután meg is jelent a rendelet, bármely szülő kérheti a gyerekfelügyeletet, e-mailben is lehet jelezni az igényt.

A járvány kirobbanása óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma: szombaton 7269 új fertőzöttet regisztráltak.

Koronavírus-halálozás: a világ 9. legrosszabbul teljesítő állama Magyarország, és sajnos három hét alatt három hellyel kerültük feljebb ezen a negatív listán, nem sokkal vannak előttünk az olaszok.

Kiderült a telefonszám, amit Orbán Viktor és Müller Cecília is képtelen volt bejelenteni: a 1818-as telefonszámon kérhető az adatok pontosítása az oltások ügyében. Az oltandók ezen kívül emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.

Az Ikeában tömött sorokban álltak az emberek a bútorokért.

Megvan azon tevékenységek listája, amelyekre a kormány kiterjesztette a bértámogatást.

Mesterlövész védi Áder János államfőt.

Nem lett senki milliárdos ma, mert nem volt telitalálatos az ötös lottón.