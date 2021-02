Kiss Ambrus: Fizetésképtelenné válhat Budapest november végére

80 milliárd forintra van szükség Budapest finanszírozásához idén és mivel pont ekkora pénzmaradvány áll rendelkezésre, minden, ezen felüli kiadás finanszírozhatatlan – jelentette be online sajtótájékoztatóján Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes, amelyről a Telex számolt be. Ezt azt jelenti, hogy segítség nélkül novemberre fizetésképtelenné válhat a főváros.

Ezért is kérték a kormányt, hogy kompenzálja a járvány alatt bevezetett iparűzésiadó-kedvezmények miatti kiesést, illetve a budapesti városvezetés is arra kéri a vállalkozásokat, hogy ha tehetik, fizessék be az iparűzési adót, ezzel támogatva a fővárost.

A kormány a gazdaságvédelmi intézkedések keretében rendelte el, hogy az iparűzési adó bizonyos hányadát vegyék el az önkormányzatoktól és csoportosítsák át a koronavírus elleni védekezésre. Az intézkedés ellen hevesen tiltakoztak a főként ellenzéki vezetésű nagyobb városok, jóllehet, az Európai Bizottság jóváhagyta a programot.

Az önkormányzatok azóta annyit elértek, hogy szerdán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyeztettek, a találkozó azonban a polgármesterek szerint nagy csalódás volt. Pénteken a megyei jogú városok vezetőivel találkozik a tárcavezető.