Koronavírus: újabb 85 beteg halt meg

823 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) – írja a kormányzati oldal.

Ez jóval kisebb a múlt héten 2000 környékére felfutott számnál, de tudni kell, hogy a most lejelentett adat a hétvégén végzett, jellemzően kevesebb teszt miatt kisebb. (A friss koronavírusosok számában van egy tendencia: hétfőn és kedden rendre kisebb számokat jelentenek, mint a megelőző és a következő napokban.)

Ezzel 389 622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg.

Így az elhunytak száma 13 837 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 77 012 főre csökkent.

3979 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen.

A kórházban ápoltak száma sokkal, 96-tal nőtt, a lélegeztetőgépen levőké 4-gyel.

Eddig 341 958 fő kapott oltást, közülük 131 593 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Ma újabb Pfizer-vakcina szállítmány érkezett, ezzel az idősek és egészségügyi dolgozók második körös oltása folytatódik. Ma délelőtt várhatóan megérkezik az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is.