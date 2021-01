Közös főszerkesztő a Story és a Best élén

Február közepétől a Story és Best magazin szerkesztősége újra közös főszerkesztő vezetésével állítja elő a sztármagazinok tartalmát. A csapat élére Takács Gabriella érkezik.

Takács Gabriella közel 20 éve dolgozik a nyomtatott bulvármédiában, pályája elején évekig volt főszerkesztő-helyettese az Epizód – ma Telenovella – magazinnak. 2010-től dolgozott a Bors napilap sztárrovatában rovatszerkesztőként. 2016-ban néhány hónapig a Hot! magazin felelős szerkesztői pozícióját is betöltötte, de 2017-ben újra a Bors csapatához csatlakozott, ahol a lap egyik főszerkesztő-helyetteseként és a sztárrovat vezetőjeként dolgozott.

Örömmel tölt el, hogy a munkám olyan magazinoknál folytathatom, amelyek azt a minőségi bulvárt képviselik, amiben magam is hiszek. Hiszek az egyedi megközelítésben, a friss ötleteknek teret adó szerkesztőségi munkában. Hiszem, hogy a jól átgondolt, szívvel-lélekkel készült tartalom hétről-hétre vonzza olvasóit. Az a tervem, hogy a Central Médiacsoport összeszokott csapatával a Story és Best jelenlegi értékeit megtartva olyan trendi, 21. századi sztármagazinokat készítünk, amelyek megerősítik előkelő helyüket a magazinpiacon

– mondta Takács Gabriella.

A szervezeti átalakítás célja, hogy a két magazinmárka a jövőben jól megkülönböztethető legyen, de egyben jól ki is egészítse egymást, ezzel is tovább erősítve a portfólió piacvezetői pozícióját. Erre a feladatra kértük fel Gabriellát

– mondta Lipták Tímea magazinüzletág-igazgató.

Pásztor László, aki október óta a Best magazin megbízott főszerkesztői feladatait is ellátta, főszerkesztő-helyettesként támogatja majd Gabriella munkáját. A Story korábbi főszerkesztője, Hegedűs Noémi a Meglepetés hetilap és a Meglepetés márkakiterjesztések valamint a meglepetes.hu főszerkesztéséért felel a továbbiakban is.