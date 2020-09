Újabb hat magyar halt bele a koronavírusba, 809 személynél mutatták ki a fertőzést

809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma — írta meg a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt hat krónikus beteg, így az elhunytak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 11 863 fő. 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztetőgépen. Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon — teszik hozzá a tájékoztatásban. Hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu