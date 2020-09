A vírushelyzet sem fékezte nyáron a NER luxusjachtját és magánrepülőjét

Az Átlátszó megnézte, mennyit és milyen találkozási pontokkal közlekedtek nyáron a NER kedvenc luxus magánrepülői és jachtjai. Az oknyomozó portál összefoglalója szerint a kijárási korlátozások feloldása után az osztrák bejegyzésű, 17 milliárd forint értékű, OE-LEM lajstromjelű privát jet idén nyáron is Budapest és a tengerpart között ingázott, ahol a 7 milliárd forint értékű, Máltán bejegyzett, Lady MRD nevű hajóval többször jártak ugyanakkor ugyanott.

Az archív repülési adatok szerint a magánrepülőgép május végétől június végéig Bécsben parkolt, június 25-én az OE-LEM kiment néhány órára az olaszországi Pisa-ba, másnap, június 26-án pedig következett Rijeka (Fiume), ahol szezonon kívül a Lady Mrd szokott horgonyozni.

Júliusban és augusztusban aztán a NER-kedvenc magánrepülő a korábbi évekhez hasonlóan többnyire Horvátország és Budapest között ingázott. 2018-hoz és 2019-hez hasonlóan az OE-LEM járt Larnaca (Ciprus), Malaga (Spanyolország), Bordeaux és Nizza (Franciaország), Tivat (Montenegro) és Zürich (Svájc) repülőterén is. A legutolsó nyári útja augusztus 27-én volt: ekkor reggel 7 óra után kiment Brac szigetére, majd 10 óra előtt nem sokkal már le is szállt Budapesten. Június 27-én, egy nappal azután, hogy ott járt az OE-LEM, a Lady Mrd elindult Rijeka kikötőjéből, és egész nyáron különböző nyaralóhelyek között hajókázott, de felbukkant Montenegróban is.

Az Átlátszó szerint 2018-hoz és 2019-hez hasonlóan a Lady Mrd és az OE-LEM útjai idén nyáron is sok egyezést mutatnak: a magánrepülő többször ment éppen akkor pont oda, ahol a luxusjacht tartózkodott. Például:

a szezon elején Rijekába ment az OE-LEM, ahol akkor már régóta parkolt a Lady Mrd, és csak a repülő érkezése utáni napon hagyta el a kikötőt,

Július elején a luxusgép Budapestről a montenegrói Tivatba repült. Akkor a NER-kedvenc jacht már napok óta Tivatban tartózkodott, és csak a repülő távozása után indult el Horvátországba.

Augusztus első napján aztán az OE-LEM Budapestről Bracra ment, a Lady Mrd pedig ekkor a szomszédos Hvar sziget azonos nevű városában horgonyzott. Augusztus 8-án pedig Zadarban volt a magánrepülő és a luxusjacht is.

Kiemelt kép: 24.hu