Parkosították a Duna-partot, aztán most odaraknak egy jégsátrat

A budafoki önkormányzat 92 millió forinttal támogatja a 300 milliós beruházást, melyet a Pesterzsébeti Hockey Club valósíthat meg. A jégkorongcsapat elnöke a polgármester korábbi csapattársa és barátja, Dobos Tamás. Az ellenzék szerint elfogadhatatlan a helyszínválasztás.

Szerencsére engem már nem érint, mert nemsokára elköltözünk. Nem a jégsátor miatt, de azért ez is idegesít. Nem azt mondom, hogy ez volt a legszebb füves rész a városban, de voltak bokrok, fák, volt egy kis tér, most pedig lesz egy hatalmas fehér sátor

– bosszankodik a tavaly júniusban átadott budafoki szabadidőparkban egy padon ülő nő. Az önkormányzat DunaFok néven alakított ki egy parkot kondiparkkal, játszótérrel, kosár- és focipályával, új sétánnyal meg egy kerékpárúttal. Egy elhanyagolt területet hoztak rendbe, aminek nagy része fás, gyepes zöldterület maradt.

A kerületi lakosokat is bevonták a tervezésbe, Karsay Ferenc, Budafok fideszes polgármestere az átadóünnepségen arról beszélt: kiemelt szempontjuk volt, hogy a park az itt élők elképzeléseinek maximálisan megfeleljen. Az önkormányzat honlapján még azt is megjegyezték, hogy „gyerekeket szaladgálásra csábító zöld gyepet is kialakítottak”, arról viszont nem volt szó az átadáskor, hogy egy évvel később ide egy jégsátrat építenek, amit előbb-utóbb egy csarnok követhet majd.

Mint a foci

Karsaynak olyan a jégkorong, mint Orbánnak a foci

– mondja egy napozó nő, miközben próbálja kibogozni a lábára tekeredett kutyapórázt.

2014 áprilisában a Pesterzsébeti Hockey Club (PHC) pályázatot nyújtott be a Magyar Jégkorong Szövetséghez, tao-támogatást kértek sportfejlesztési programjukhoz és egy jégcsarnok építéséhez. A Pesterzsébeti Farkasok elnöke Dobos Tamás, aki a ’80-as években csapattársa volt a Ferencváros jégkorong-csapatában Karsay Ferencnek. Ahogy azt az Átlátszó korábban megírta, a csarnokot eredetileg nem a Duna-part közelébe tervezték megépíteni, de 2015-ben a PHC kérelemmel fordult Karsayhoz, hogy inkább a vízhez közeli, Hajó utcai telken épülhessen meg a jégcsarnok. 2016-ben a kormány aztán kiemelt beruházásnak minősítette a 3 milliárdos csarnok megépítését. Az utóbbi években viszont nagy lett a csend a jégcsarnok körül, annyit lehetett csak hallani, hogy nem jött össze megfelelő tao-támogatás – mondta a 24.hu-nak Havasi Gábor, a Momentum politikusa. Aztán a járvány alatt azzal szembesültek, hogy az önkormányzat a jégcsarnok helyett egy jégsátrat szeretne felhúzni.

Habár az önkormányzat tavaly összehívott egy lakossági fórumot „a Duna menti területekre vonatkozó kerületi építési szabályzatról”, Havasi szerint nem verték nagy dobra a jégsátor megépítését.

A Momentum politikusa a helyszínválasztást elfogadhatatlannak nevezte, mivel

Budafok belvárosának ez a természetes dunai partszakasza és ez a legnagyobb egybefüggő gyepterülete. Vagyis már csak volt.

Azt sem teljesen érti Havasi, hogy a 300 milliós jégsátor megépítéséhez miért ad ingyenes területhasználatot és 92 milliós vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat, ráadásul úgy, hogy a sátor fenntartását is az önkormányzat fizeti, miközben nem rögzítették, hogy ezért mit kap cserébe.

Ötéves próbaidőszak

„Valóban jó barátságot ápolok Dobos Tamással, csakúgy, mint valamennyi korábbi klubtársammal” – írta a polgármester lapunknak, de hangsúlyozta, hogy a jégcsarnok építése nem önkormányzati beruházás lenne, a becsült költsége pedig jelenleg 3,5-4 milliárd forint. Egyelőre azonban csak a jégsátorra van pénz, melynek előkészületei már megkezdődtek, az önkormányzat a területet átadta a Pesterzsébeti Hockey Clubnak. Előbbiről a saját szemünkkel is meggyőződtünk, ottjártunkkor komoly földmunkák zajlottak. Összesen tizennégy fát kellett kivágni, de Karsay megjegyezte, hogy ezeket pótolják majd, sőt további tíz fát, valamint bokrokat is telepítenek.

A polgármester a beruházást azzal indokolja, hogy

a sportcélú fejlesztések fontosak, mert általuk a kerületi gyermekek sportolási lehetőségeit szélesítjük. Mindemellett az objektumok a multifunkciós közösségi tereikkel az iskolák testnevelés óráinak megtartására, az óvodások oktatására is helyet biztosítanak. Legyen szó profi vagy éppen amatőr sportról, a tervezett jégcsarnok (de a jégsátor is) valamennyi itt élőnek épül.

Karsay hozzátette, a kerületi óvodások, iskolások a délelőtti, kora délutáni idősávban térítésmentesen, a klub szakképzett oktatóinak irányításával használhatják a jégfelületet a mindennapos testnevelés keretein belül. Ugyancsak biztosítják a bárki által igénybe vehető úgynevezett „közönségjég” idősávot.

A polgármester szerint a fejlesztéssel egy eddig elhanyagolt terület rekultivációja valósul meg. Megjegyezte, hogy

zöld kerület lévén, mi a sport és rekreációs célú fejlesztéseket előbbre soroljuk, mint a lakónegyedek építését. Érdemes tudni, hogy a jégsátor területe ugyanolyan besorolású, mint az a szomszédos terület, ahová a XI. kerület több száz lakásos lakóparkot épít zöldterületre. Ezt inkább tartom aggasztónak!

Az önkormányzat a jégsátor üzemeltetésére ötéves szerződést kötött. A polgármester úgy látja, ennyi idő alatt kiderül, hogy a partneri együttműködés megfelelő-e, a lakosság elégedett- e a szolgáltatással. A budafokteteny.hu-n a polgármester még annyit hozzátett, hogy ez egy kísérleti időszak lesz, ha beválik, nekivágnak a jégcsarnok építésének, ha nem, akkor visszaadhatják a területet „valódi zöldterületnek” is.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs /24.hu