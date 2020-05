Müller Cecília: vidéken is marad az idősek bevásárlási idősávja

Az operatív törzs péntek délelőtti tájékoztatóján Gion Gábor elmondta: a világon egyedülálló a kormány által kidolgozott hiteltörlesztési moratórium. Más országokban csak a bajba jutott adósokra vonatkoznak a hasonló intézkedések, és akkor is leginkább csak három hónapra szól. Kiemelte: a moratórium a hitelkártya- és folyószámlahitelekre is vonatkozik, ugyanakkor ilyen hitelek esetében a kamatokat ugyanúgy számítják a morarium időszakában is, ezért lehetőség szerint ajánlott ezeket tovább fizetni. A hitelfelvevők 40 százaléka a moratórium ellenére tovább fizeti adósságát.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos elismételte a reggel ismertetett adatokat: 2863 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 krónikus beteg, ezzel 323 főre emelkedett az elhunytak száma, 609-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

A tisztifőorvos szerint nagy eredmény, hogy el tudtuk kerülni a járvány nagy robbanását, az egészségügy felkészült, azonban nem nyugodhatunk meg teljesen. A könnyítések nem teljes lazítást jelentenek, az ország próbál visszatérni az élet különböző színhelyeire egy kontroll alatt tartott járványügyi helyzetben. Hétfőn nagyobb laboratóriumi vizsgálatok indulnak, ez fontos támpont lesz abban, hogy lehet haladni a lazításokkal.

A Pest megyében élőket arra kérte, hogy továbbra is csak indokolt okból hagyják el otthonaikat, a vidékiek pedig azt javasolta, hogy ezután is kövessék és tartsák be a járványügyi szabályokat. A másfél méteres távolságra továbbra is mindenkinek ügyelnie kell, természetesen ide nem értve az egy háztartásban élőket. Az idősekre vonatkozó idősáv az üzletekben továbbra is életben marad, a könnyítések ellenére vidéken is. Az utcákon, üzletekben fontos az arc eltakarása — tette hozzá Müller Cecília.

Müller Cecília szerint nagy érdeklődés övezte a tatabányai kórház ügyét, ezért további részleteket közölt. Elmondta: mikor a felvételi zárlatról szóló rendelkezését kiadta, egyszerre nagy számú megbetegedés történt. A zárlat ideje alatt, illetve annak ellenére a betegek ellátása folyamatos és biztosított, kijelöltek egy másik ellátó helyeket, ezeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet megnézni.

Május elseje alkalmából arra is kiért, hogy aki teheti, dolgozzon otthonról, beteg ember pedig ne vegye fel a munká, ez alapvető fontosságú. Hosszan ecsetelte, hogy nagyon fontos az alapos fertőtlenítés a munkahelyeken. Azokon a munkahelyeken, ahol van lehetőség sporttevkénységekre, ott ezeket újraindíthatják, de ajánlott beosztani, ki mikor használja a sportszereket. Fontos, hogy a munkahelyeken ne csoportosuljanak a dolgozók, a dohányzó helyiségekben sem, mindenhol alapvető a távolság biztosítása.

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte: hétfőtől megkezdődik a járvány elleni védekezés új szakasza. Pest megye területén a kijárási korlátozás fennmarad, az üzletek korlátozottan maradhatnak nyitva. Máshol valamennyi üzlet, strand, szabadtéri múzeum, állatkert nyitva tarthat, kávézók és éttermek kerthelyisége működhet. Kollégiumok látogatása továbbra is tilos, de a vidéki egyetemek nyitva tartásáról a rektor dönthet. A települések piacainak rendjeiről az önkormányzatok eltérő rendeleteket hozhatnak. A hosszú hétvégére a településvezetők szigorításokat vezethetnek be.

Már 10 384-en vannak hatósági házi karanténban, eddig 32-en szegték meg az erre vonatkozó szabályokat. A kijárási korlátozások kapcsán 1051 magatartásszegést tapasztaltak, ezek nagy részében csak figyelmeztették az állampolgárokat. Rémhírterjesztés miatt 83, járványügyi szabályszegések ügyében 18 esetben kellett eljárást kezdeményezniük a rendőröknek. Újságírói kérdésre elhangzott, hogy

a mostani hosszú hétvégén még szigoríthatnak a településvezetők a kijárási szabályokon, azonban május 4-étől erre már nem lesz lehetőségük.

A vízben nem terjed a vírus, így a távolság betartásával uszodában és strandon nem kell többletkockázattal számolni, mondta el Müller Cecília.

Kiemelt kép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu