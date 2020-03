Kétszer halálosabb a koronavírus a férfiakra nézve

Deborah Birx doktornő, a Fehér Ház koronavírus elleni műveleti egységének koordinátora azt mondta, hogy az olasz adatokat elemezve arra jutottak, hogy a férfiak halálozási rátája a duplája a nőkének minden korcsoportban. Azaz a koronavírus sokkal veszélyesebbnek tűnik a férfiakra nézve.

Birx kiemelte, hogy a fiatalabbakra nézve jóval kevésbé halálos az új koronavírus, de arra kérte őket is, hogy legyenek óvatosak. Müller Cecília, a magyar országos tisztifőorvos is elmondta mai sajtótájékoztatóján is, hogy a fiatalabbakat is arra kéri, hogy maradjanak otthon, ha lehet, mert bár rájuk nézve kevésbé veszélyes a betegség, de ugyanúgy meg tudnak fertőzni olyanokat – például idősebb rokonokat –, akiknek már nem játék a betegség legyőzése.

Magyarországon eddig három halálos áldozata van a vírusnak: mind a hárman idős férfiak, akik valamilyen más krónikus betegségben is szenvedtek.

