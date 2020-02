Parlament előtt a „zebraminimum”

A balesetek számának csökkentését reméli ettől a független képviselő.

Székely Sándor a közúti balesetek számának csökkentéséért határozati javaslatot nyújtott be a „Zebraminimum” bevezetéséről. A független képviselő az elmúlt évek egyre gyakoribb gázolásos balesetei miatt sürgeti a gyalogátkelők állapotának felmérését, az azokra vonatkozó jogszabályok azonnali felülvizsgálatát.

Emlékeztetett rá, egy tavaly novemberben benyújtott közérdekű adatigénylésre az Országos Rendőr-főkapitányság közölte, hogy 2018-ban 1079, 2019-ben pedig 969 gyalogost ütöttek el a kijelölt gyalogosátkelőn. A balesetek közül 2018-ban 30, tavaly 39 volt halálos kimenetelű.

Gyakran a közlekedők sem tartják be a KRESZ előírásait, de sok helyen a zebrák is szinte már láthatatlanok. Javításuk, korszerűsítésük mellett fontos lenne az úgynevezett „Zebraminimum” bevezetése, amellyel az utcai közvilágítási előírástól 30 százalékkal nagyobb fényerőt kellene biztosítani a gyalogátkelőknél és minden lámpás átkelőhelynél hangos jelzéssegítőt alakítanának ki. 40 km/órás sebességkorlátozást vezetnének be minden oktatási intézmény (bölcsőde/óvoda) 300 méteres sugarú körében a gyalogátkelőknél.

Székely Sándor egyebek mellett azt is javasolja, hogy legyenek olyan „okoszebrák” is, amelyek villogó fényjelzéssel hívnák fel az autósok figyelmét, ha gyalogos közelíti meg az átkelőt. Mint írta, az országban már több mint 95 helyen működnek hasonló gyalogátkelők, de elenleg a jogi környezet akadálya a telepítésnek.



Kiemelt kép: police.hu