Stefka István: Az ausztrál tüzeket a klímalobbi gyújtotta, hogy klímavészhelyzet legyen

Na most, a legújabb nyomozások és kutatások szerint a klímalobbi egyszerűen felgyújtotta több helyen többször Ausztrália erdeit, bozótjait, és direkt azért csinálták mindezt, hogy legyen klímavészhelyzet.

– mondta el Stefka István, a Pesti Srácok lapigazgatója annak a beszélgetésnek egy pontján, amelyben Huth Gergellyel együtt Schiffer Andrással, az LMP volt társelnökével beszélgettek.

A beszélgetést a 444 szúrta ki, Schiffer pedig csak a fejét rázta a mondatra, mire Stefka azt mondta:

Majd elmondta, hogy Soros Györgyről ugyan nem, de a klímalobbiról el tudja ezt képzelni.

Miért, ezek csak úgy véletlenül történnek Kaliforniában is? Hát ezek a tüzek egymás után jelentik azt, Kaliforniában is, Ausztráliában is, hogy mi történt.