Gulyás Gergely Nagy Ervinről: ha betanult szöveget mond, az jobban áll

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter több ügyben is tájékoztatott a mai Kormányinfón.

Kérdésre válaszolva elmondta:

a Fidesz fiatalok felé vonatkozó kommunikációja valóban lehetne jobb, hatékonyabb, ebben egyetért Lázár Jánossal

az önkormányzati választásokról azt mondta: a Fidesz kiütéssel szokott győzni, most pontozással nyert csak.

Orbán Viktor nem tervez kormányátalakítást.

nem tervez kormányátalakítást. nem tartják indokoltnak az ellenérzéseket a Fidesz-székházban kihelyezett Nagy-Magyarország-térkép kapcsán. Az a térkép a ház építésekor, már 1905-ben is ott volt, afelújításkor ezért maradt ott. Akkoriban „pedig így nézett ki egy Magyarország térkép.”

Gulyás álhírnek minősítette azt a mai hírt, hogy Simonka György , fideszes országgyűlési képviselő sikeresen próbált elérni olyan törvénymódosítást, ami csökkenthette a csalássorozat büntetőjogi következményeit. Ez a feltételezés Gulyás szerint alaptalan. Ugyanakkor ez az állítás vádiratban szerepel.

, fideszes országgyűlési képviselő sikeresen próbált elérni olyan törvénymódosítást, ami csökkenthette a csalássorozat büntetőjogi következményeit. Ez a feltételezés Gulyás szerint alaptalan. Ugyanakkor ez az állítás vádiratban szerepel. a budapesti Biodóm hiányzó 20 millióját a kormány nem kívánja kifizetni

Nagy Ervin Kocsis Mátéra vonatkozó beszólásáról elmondta: jobban áll valakinek, ha betanult szöveget mond

Egészségügy

79,4 milliárd forintot bocsát a kórházak részére egészségügyi fejlesztések megvalósítása és az adósságállomány csökkentése érdekében – ezt is mondta a Miniszterelnökség vezetője. Gulyás Gergely kifejtette, a kormányzati finanszírozási csomagból 36,6 milliárd forint áll majd rendelkezésre egészségügyi korszerűsítési célokra. A kabinet a fennmaradó 42,8 milliárd forintból a kórházak adósságállományát kívánja rendezni.

Nemzeti Alaptanterv

Nem indokolt új nemzeti alaptanterv elfogadása, a jelenlegit azonban módosítani fogják a jövőben.

Szeviép-ügy

A kormánypárti pestisracok.hu írta meg pár napja, hogy a másodfokon felmentéssel zárult Szeviép-ügy bírái kapcsán összeférhetetlenség merülhet fel. Ezzel kapcsolatban az Országos Bírói Hivatal vizsgálatot folytat le – mondta Gulyás.

A miniszter azt mondja: olyan tények merültek fel a Szeviép-ítélettel kapcsolatban, amelyek akár később perújítási oknak minősülhetnek. Azt is mondta, hogy a szegedi igazságszolgáltatás „pártatlansága tűnik kockázatosnak”.

Győri gyilkosság

Egy győri férfi a hétvégén saját fiát és nevelt lányát ölte meg, majd magával is végzett. Amint arról beszámoltunk, bár a férfi korábban súlyosan bántalmazta volt feleségét és emiatt börtönben is ült, a szakértők nem valószínűsítették, hogy újabb bűncselekményt fog elkövetni. A Magyar Igazságügyi Szakértői kamaránál is vizsgálatot kezdeményezett Varga Judit igazságügyi miniszter a győri gyerekgyilkosság miatt. A vizsgálat elindításának oka, hogy az elkövetővel kapcsolatban igazságügyi elmeszakértő és pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott az ügyben lefolytatott korábbi eljárások során.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta: súlyos hibának tartja a feltételes szabadságra bocsátást a szándékos emberölés esetében, és elfogadhatatlanul gyengének az alapfokú eljárásban hozott ítélet.

Hozzátette: a szigorú büntetőpolitika hiába jelenik meg a törvényekben, ha azokat a bírók nem érvényesítik

A miniszter azt mondta egy lehetséges módosításról:

a feltételes szabadlábra helyezést szándékos emberölésnél is indokolt lehet kizárni.

Leszögezte:

a Kúria felelőssége, hogy kellően szigorú ítélet szülessenek, a bírák túlzottan enyhe ítéleteket szabnak ki.

Betegsége miatt egyébként Orbán Viktor nem tudott a tegnapi kormányülésen részt venni, ezért Varga Mihály gazdasági miniszter vezette az ülést. Gulyás Gergely elmondta: Orbán Viktor lázas, de nem komoly a betegsége. A következő kormányülés még idén lesz, de legkésőbb január elején.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd