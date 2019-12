Így került bele Orbán a Trump körüli botrányba

Kárpátalja volt a tárgya Donald Trump és Orbán Viktor privát megbeszélésének, és később az amerikai elnök még saját védelmi miniszterét is leintve jelezte, a kérdésben a magyar miniszterelnökre hallgat – írja a Direkt36 a két vezető május 13-i washingtoni tárgyalásáról.

Az amerikai elnök elleni alkotmányos vádeljárásban Vlagyimir Putyin mellett Orbán Viktorról mondta azt több tanú, hogy szerintük a magyar miniszterelnök hangolhatta Ukrajna és Vologyimir Zelenszkij elnök ellen Trumpot májusi találkozásukkor. A Direkt36 magyar kormánytisztviselőkkel és külföldi diplomatákkal folytatott háttérbeszélgetéseken rekonstruálta, mi történt valójában a Fehér Ház tárgyalószobáiban és hogyan taktikázik az Orbán-kormány Ukrajnával kapcsolatban.

Ezek alapján Orbán Viktor az amerikai és az ukrán elnök számára is jóval kevésbé fontos szereplő, mint a vádeljárás tanúi és az azokról beszámoló cikkek sugallják.

Amikor Patrick Shanahan megbízott védelmi miniszter a kéttucatnyi fővel zajló tárgyaláson rá akart térni Ukrajna témájára, Trump azon nyomban félbeszakította és Orbánra utalva azt mondta, hogy „a miniszterelnökkel ezt már négyszemközt megbeszéltük”. Trump azt is hozzátette, hogy az Orbánnal korábban folytatott privát megbeszélése után minden tiszta Ukrajna kérdésében, Orbán ezt jobban tudja. A Direkt36-nak erről többek közt a tárgyalás egyik résztvevője számolt be.

Hogy az Orbán és Trump közti privát megbeszélésen mi hangzott el, arról maga a miniszterelnök is beszámolt azon a washingtoni informális ebéden, melyen a magyar tárgyalódelegáció tagjai vettek részt a találkozó után. Orbán eszerint azt magyarázta el négyszemközt Trumpnak, azért blokkolja a magyar kormány a NATO és Ukrajna közötti tárgyalásokat, mert így tiltakozik a kárpátaljai magyar kisebbséget hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény ellen.

Orbán korábban annak a Kurt Volkernek is szóba hozta Ukrajnát, aki 2017-ben Ukrajnáért felelős amerikai különmegbízott lett, és aki a jelenlegi vádeljárás egyik legfontosabb tanúja. Orbán évekkel korábban azt fejtegette Volkernak, hogy Ukrajna mindig is ütközőállam volt és lesz is Oroszország és Európa között, annak is kell megtartani, és egyébként sincs realitása az ország nyugati integrációjának – számolt be a Direkt36-nak két, az elhangzottakat Volker szemszögéből ismerő forrás. A miniszterelnök 2018-ban Tusványoson is ugyanezeket mondta el Ukrajnáról.

A Direkt36 információi szerint ugyanakkor az Orbán-kormány megpróbál jó kapcsolatot kialakítani Zelenszkij elnökkel.

Október elején a magyar miniszterelnök az ungvári magyar konzulátus épületében akart vele a nyilvánosság kizárásával találkozni, ám ez meghiúsult. A közeledés mégis megindult: az október végi kijevi NATO-Ukrajna találkozót a magyar kormány – szakítva a korábbi gyakorlattal – már nem blokkolta, miközben Zelenszkij saját külügyminisztere tiltakozását is felülbírálva beleegyezett, hogy a közös zárónyilatkozatba belevegyék a magyar kisebbség ügyét. Eközben a magyar kormány a donyecki fronthoz közeli egészségügyi állomás felújítására is pénzt ad.

Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd