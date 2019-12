Üdítős kupakkal egy tál ételt (x)

Fogyasztóival és a Magyar Vöröskereszttel együtt segít idén adventkor a Coca-Cola

Talán ünnepekkor érzi át mindenki leginkább, hogy milyen biztonságot ad a teli has, a szerettei körében elköltött étel, és a tudat, hogy mások mellette állnak. Mindez azonban sajnos nem mindenkinek adatik meg, hazánkban is vannak, akik nemhogy a családjukat nem tudják terített asztalhoz ültetni, de ők maguk sem tudnak jól lakni, karácsonykor sem. A Coca-Cola Magyarország ezért indította el #SzerezzÖrömet kampányát a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. És mivel másokkal összefogva segíteni még jobb, a fogyasztók részvételére is számítanak.

Advent folyamán a Coca-Cola és a Magyar Vöröskereszt vacsorát szervezett, ahova rászorulókat – hajléktalanokat, átmeneti otthonban élőket és nagycsaládosokat – hívtak meg, hogy nekik is lehetőségük nyíljon közösen, akár szeretteikkel leülni a terített asztalhoz, átélni a karácsonyi meghitt hangulatot, és együtt enni egy jót a Street Kitchen csapata által elkészített ünnepi fogásokból. Hiszen ahogyan Virginia Woolf angol írónő is tartotta: „Az ember nem gondolkodhat, nem szerethet, nem alhat jól, ha nem evett jól”.

A rászorulók támogatása azonban nem ér véget karácsonykor, hanem folytatódik a jövő év során is. A #SzerezzÖrömet kampány célja, hogy a kezdeményezés keretében ne csak egy-két alkalommal lakjanak jól a nélkülözők, hanem hosszú távon kapjanak segítséget étellel és egyéb támogatással. A Coca-Cola kampányához most bárki csatlakozhat: csupán egy kupakban lelt kódot kell feltöltenie.

Az advent alatt a családi kiszerelésű Coca-Cola termékek palackjainak kupakjaiban lévő kód ugyanis egy tál étel jelenthet. A szerezzoromet.hu-ra december 24-ig feltöltött kódokat a Coca-Cola ételre és egyéb támogatásra váltja, és a teljes összeg a Magyar Vöröskereszt segítségével rászorulók különböző csoportjához kerül. Nekik szerveznek étkeztetéseket, ételcsomagosztásokat, illetve a Vöröskereszt által működtetett Családok Átmeneti Otthonában a megtakarítási programhoz is hozzájárulnak.