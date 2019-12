Ez a magyar találmány sok autóson segíthet (x)

Egy magyar feltaláló kifejlesztett egy eszközt, mely 120 decibellel, fákon, lombokon áthatolva, több száz méterről figyelmezteti az állatokat arra, hogy jármű közelít.



Hazánkban évente több ezer olyan baleset történik az utakon, amelyek vadon élő állatok miatt következnek be. Az ORFK adataira hivatkozva az Országos Magyar Vadászkamara 4068 esetről tud 2018-ból, amikor valamilyen vad ütközött autóval, és azt a járművezetők jelentették a hatóságnak. Az utakon elpusztult nagyvadak számát évente 30 ezerre becsülik a szakértők.

A ilyen balesetek egyik fő oka, hogy az állatok az esti órákban a táplálkozó helyekre vonulnak, reggel pedig onnan a nappali pihenőhelyre térnek vissza – az utakon keresztül. Emiatt ezekben a napszakokban fokozottan kell számolni a vadak közúton való megjelenésével.

Mit mond a szakértő?

Kőrös András, a Groupama Tanpálya főinstruktora szerint óriási hiba azt tanácsolni bárkinek is, hogy ütközni kell a vaddal, mert rengeteg tényezőt figyelembe kell venni. Kiemelte, hogy a legfontosabb a sebességhatárok betartása. 80-90 km-es sebességnél, folyamatos szembejövő forgalomban nem rántja el a rutinos vezető a kormányt, hanem beletapos a fékbe és várja az ütközést. A szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy az állatok viselkedésének alapfokú ismerete is igen fontos. Példaként a rókát emelte ki, ami olyan, mint a macska: igen gyakran visszafordul, így a mögötte való elhaladás nem feltétlenül ajánlott. Hozzátette, hogy már egy ekkora vadállat is képes nagy sebességnél a futóműben komoly kárt okozni, amely balesethez vezethet.

Hogyan védekezhetünk?

Léteznek ugyan úgynevezett vadsípok, az állatok elriasztására, de ezek nem minden esetben működnek. Van azonban más megoldás, mint például a Siren7 vadfigyelmeztető rendszer, mely magyar fejlesztés, feltalálója Koltai Viktor.

Az eszközt a kocsi elejére kell ragasztani, 120 decibel hangteljesítménnyel szól, 300 méteres a hatósugara, és “ért az állatok nyelvén”, áthatol fákon, lombokon, figyelmezteti a Magyarországon honos valamennyi nagyobb állatot. Ami még nagyon fontos, hogy külön áramforrást nem igényel. A vadriasztó formáját és működését egy éven át tervezték és tesztelték. A rendszer hatékony működését a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. jegyzőkönyve, valamint az Európai Bizottság Európai Közúti Biztonsági Chartája is igazolta.

A mindössze ötven gramm súlyú, igen apró szerkezet öntapadó fóliával a gépkocsi első lökhárítójára ragasztható. A tervezők garantálják, hogy 90 kilométeres sebesség mellett is képes 130 decibel hangerővel riasztani az állatokat, miközben – a honlap leírása szerint – az autóban ülők semmit nem érzékelnek.