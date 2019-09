Karácsony: A vak is látja, hogy Puzsér Róbert kesztyűbáb a Fidesz mancsán

A Válasz Online készített interjút Karácsony Gergellyel, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével. A beszélgetésben előkerül az a múlt héten kiszivárgott hangfelvétel is, amelyen Karácsony többek között arról beszél, hogy a szocialisták egy civil polgármester megválasztása esetén szétlopnának mindent a XIV. kerületben.

A beszélgetésben elismétli, hogy alighanem több alkalommal, hónapokkal ezelőtt vehették fel szavait.

— fogalmazott. Hozzátette: fültanúja volt olyan beszélgetésnek Tarlós Istvánnal, amely „rendkívül szórakoztató” lenne a nyilvánosság számára, ők azonban nem használnak törvénytelen eszközöket. Másik ellenfelének, Puzsér Róbertnek pedig felrója, hogy bár megígérte, hogy elindul az ellenzéki előválasztáson, mégis megszegte a szavát.

Most meg éppen a lakájmédia-orgánummá züllött Mandiner címlapjáról küld el engem a jó édesanyámba, ugyanazokra az oszlopokra plakátolva, amelyeken a Fidesz bohócos plakátjai voltak. A fideszes médiaholding lapjában, Mészáros Lőrinc hirdetőoszlopain. Szép. A vak is látja, hogy Puzsér Róbert kesztyűbáb a Fidesz mancsán – függetlenül attól, milyen tiszták voltak is az ő eredeti szándékai