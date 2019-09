Több tízezer személyi hitel került a bedőlés szélére

A lakáshitelt igyekeznek rendesen fizetni a magyarok, de a nyakra-főre felvett fogyasztási hitelekkel egyre többen csúsznak meg — írta meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján a Napi.hu. A második negyedévben több mint 218 milliárd forintnyi piaci kamatozású és 16,6 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelt folyósítottak a hitelintézetek.

Személyi hitelből 147,7 milliárd forintnyi ment ki a második negyedévben, az első hat hónapban így már 270 milliárd forintnál tart az új folyósítás.

Az egy éven túl késedelmes hitelek mennyisége ugyan csökken – ezek valószínűleg követeléskezelőkhöz kerülnek -, a 31-90 napos, illetve 90-365 napos csúszásban lévő személyi hiteleké viszont növekszik, másfél év alatt a két és félszeresére, csaknem 18 milliárd forintra nőtt. Az átlagos hitelnagysággal számolva nagyjából 10 ezer személyi hitelesnek van legalább egy hónapos megcsúszása.

Egyre többen csúsznak meg a folyószámlahitelük és a kártyahitelük törlesztésével is. Az egy éven túli késedelmes hitelek mennyisége ugyan itt is csökken, hiszen ezeket eladják vagy leírják a bankok, a 31-365 napos csúszásban lévőké viszont kétéves csúcson van. A részletre vásárolt karácsonyi ajándékok törlesztésével is lehetnek gondok, a 31-365 napos késésben lévő áruvásárlási és egyéb hitelek mennyisége az év eleje óta a duplájára nőtt. Az átlagos hitelnagysággal számolva 42 ezer körüli folyószámlahitel, 20-25 ezer kártyahitel és 3 ezer áruhitel törlesztésével késnek minimum egy hónapja.

A lakáshitelt és autóhitelt felvevő ügyfelek viszont precízen törlesztenek, ezeknek a vagyontárgyaknak az elvesztését nem kockáztatják. A piaci alapú lakáshiteleknél a 31-90 napos és a 91-365 napos késedelemben lévő portfólió is csökken. A támogatott forint lakáshiteleknél is igyekeznek a kliensek legalább a kisebb, 31-90 nap közötti késedelmeket visszafizetni.

