A Karmelita kolostorból nézte az augusztus 20-i tűzijátékot az egyik leggazdagabb brit

A több mint tízmilliárd forint közpénzből felújított, Orbán Viktor hivatalaként szolgáló Karmelita kolostor erkélyén követte az augusztus 20-i tűzijátékot a száz leggazdagabb brit egyike, Michael Ashcroft. A hvg.hu szúrta ki, hogy a másfél milliárd fontos vagyonnal rendelkező üzletember, a brit Konzervatív Párt volt elnökhelyettese Twitter-bejegyzésben osztott meg videót a látványosságról.

– írta a brit felsőházi képviselő.

Budapest Hungary…watching from the Prime Minister’s balcony an incredible 20 minute firework display on their national day… pic.twitter.com/dDypkwMz5p

