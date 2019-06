Kálmán, Kerpel-Fronius, Karácsony: a főpolgármester-előválasztás jelöltjei vitáznak

Közülük választják majd ki azt a jelöltet, aki mögé beállnak az ellenzéki pártok.

Pénteken este 19 órára a budapesti ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás indulóival hirdetett vitát a Gulyás Márton-féle Partizán a Vasas Szakszervezeti Szövetség VIII. kerületi székházában. A Momentum Kerpel-Fronius Gábort, az MSZP-Párbeszéd Karácsony Gergelyt indítja az előválasztáson, és DK-felkérésre Kálmán Olga is megméreti magát – az előválasztás résztvevői közülük választják ki azt a jelöltet, aki mögé beállnak az ellenzéki pártok.

A telt házzal zajló vitát Gulyás Márton gyakorlatnak nevezte Tarlós István leváltására. Azt ígérte, hogy a vita során nem paktumokról, egyezségekről, hanem programokról lesz szó. A közönség tagjai papírlapokkal próbálják legyezni magukat, Kálmán Olga pedig megkérdezte, hogy ha mind hőgutát kapnak, ki lesz a főpolgármester-jelölt.

A vita másfél perces kortesbeszédekkel kezdődik. Elsőként Kerpel-Fronius Gábor szólal fel. Az ő Budapestjének legfőbb tulajdonsága a mostanihoz képest, hogy van víziója: elég volt abból, hogy egy koncepciótlan problémamenedzser irányítása alatt áll a főváros. Vissza kell venni Budapestet a Fidesz-maffiától, és meg kell oldani a legfontosabb problémákat: a lakásválságot az önkormányzati bérlakásállomány növelésével, a parkolási maffiát, és felkészülni a klímaváltozásból adódó kihívások kezelésére.

Karácsony Gergely Garas Dezsőt idézi, aki azt mondta egy interjúban: ő olyan városban szeretne élni, ahol mindenütt az van kiírva, hogy „fűre lépni szabad”. Arra van szükség, hogy Budapest szabad és zöld legyen – Budapest most nem szabad, foglyul ejtette a Fidesz és a NER. Vissza kell szerezni a fővárost, hogy szembe tudjanak nézni a kihívásokkal.

Kálmán Olga elmondta, évek óta arról beszélget emberekkel, hogyan lehetne Magyarország jobb ország, és hogyan lehetne a főváros élhetőbb. Igazuk van azoknak, akik azt mondták, hogy több pénz kell, ne lopják el a pénzt, és legyen ez egy gondoskodó város. Legfőképp azoknak van igazuk, akik azt mondják, legyen minden szinten gondoskodó városvezetés. Több száz fős városházát fognak működtetni, hogy odafigyeljenek arra, hogy ne történjenek felelőtlenségek, ne kelljen felújításokkor buszsávban gyalog bukdácsolniuk az embereknek.

Eldöntendő kérdésekkel folytatódott a vita. Minden jelölt vállalást tett arra, hogy minden közintézmény akadálymentesítését elvégzik, és ha erre mégsem kerül sor, nem indulnak újra 2024-ben. Azt is vállalták, hogy újra rezsitámogatást vezetnek be, és kerékpárutat alakítanak ki a Nagykörúton. Arra a kérdésre, hogy az ingyenes tömegközlekedést a budapestiek számára Vilnius mintájára támogatnák-e, mind nemmel feleltek, de Karácsony hozzátette: csökkenteni kell a bérletek árát.

Karácsony Gergely szerint a következő ciklusban meg lehetne duplázni a nyilvános vécék számát, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor pedig 150 nyilvános vécé megnyitására tett ígéretet. Az egy főre jutó zöldfelületet egy ciklus alatt Kerpel-Fronius Gábor legalább 30 százalékkal megnövelné, Kálmán Olga pedig egyetlen fakivágást sem engedélyezne, és minimum 50 százalékkal növelne. Karácsony Gergely ezer focipályányi területen alakítana ki új zöldfelületet. A fővárosi tulajdonú bérlakásállomány növelésére is vállalást tettek.

Kerpel-Fronius szerint a városban élőket rá kell venni arra, hogy a közügyekben részt vegyenek, mert sokan a lakógyűlésekre sem mennek el. Meg kell nyitni a Városházát, be kell mutatni a közüzemek működését, képet kell adni a város lakóinak, hogy miről szól a városvezetés. A város költségvezetésének nagy részét viszik el maffiaszerűen rátelepedett szervezetek, a pénz jelentős hányada nem Budapest fejlesztésére fordítódik. Minden költést nyilvánossá, átláthatóvá, jól kereshetővé tenne, hogy segítse a tájékozódást.

Karácsony elmondta, amikor zuglói polgármester lett, az első dolog, amit elfogadtak, hogy minden szerződést közzé kell tenni a kerület honlapján. Ki kell nyitni a politizálás kapuit a polgárok számára, reméli, hogy az előválasztás hozzájárul, hogy részvételiségen alapuló városunk legyen, külföldi pozitív példákat említett. Nincs olyan beruházás, amit nem kell egyeztetni a lakossággal. A városháza alsó szintjét kinyitná a kormány által üldözött civil szervezeteknek, kiállítást csinálna a városi fejlesztésekből.

Kálmán Olga szeretné, ha lenne Budapestnek szabad sajtója, rádiója és újságja. Evidencia számára, hogy minden, a városházát érintő adatigénylés ingyenes, elfogadhatatlannak tartja azt a gyakorlatot, hogy hónapokig kelljen közadatokért pereskedni. Nem lesz üzleti titokra hivatkozás, ha egy vállalkozó üzleti titokra hivatkozik, nem kell vele szerződni. A civil szakmai szervezeteket bevonná a döntéshozatal előkészítésébe és ellenőrzésébe is.

Arra a kérdésre, hogy a fővárosi népszavazás szabályain változtatnának-e, Kerpel-Fronius Gábor annyit mondott, hogy nem. Kálmán Olga azt mondta, ahol nincs egyértelmű felhatalmazás, ott kötelezővé tenné, hogy népszavazással kérjék ki az emberek véleményét. Karácsony Gergely szerint alternatív formákat kell kinyitni, be kell vezetni az online népszavazást.

Kálmán Olga készpénzmentessé tenné a parkolást a fővárosban, és kizárólag fővárosi kézbe helyezné a kerületek helyett. A szélső kerületekben, és az agglomeráció szélén minél több P+R parkolót hozna létre, aminek napidíja nem lehetne több egy BKV jegy áránál. A hármas metró szerelvényeit azonnal légkondicionálná, a BKV-buszokat pedig tíz év alatt teljesen elektromosra cserélné.

Kerpel-Fronius szerint Budapest költségvetése elég rossz állapotban van, ezért azokra a dolgokra kell koncentrálni, amik az emberek életét azonnal és érezhetően javítják. Az elmúlt 30 évben mintegy egymillió ember költözött ki az agglomerációba, meg kell teremteni a lehetőséget, hogy autó nélkül jöhessenek a városba. Összehangolná a MÁV, a HÉV, a buszjáratok menetrendjét, integrált bérletet kell létrehozni, ami kiterjed a BuBira is. Jelenleg mintegy 4200 P+R parkolóhely van Budapesten, de egy ekkora városban legalább húszezerre lenne szükség – mondta. A jelentős forgalmú helyeken buszsávot alakítana ki, és összekötné a főbb kerékpáros útvonalakat, hogy az egymástól távol levő városrészek elérhetők legyenek. Rendelkezni kell vízióval arra az esetre is, hogy mit csinálnának, ha jelentősen javulna a város költségvetése.

Karácsony szerint Budapesten túl sok az autó, más alternatívákat kell kínálni. P+R parkolóépítésben gyalázatosan állunk, fontos meghosszabbítani a 3-as metrót Káposztásmegyerig, összekötni a 2-est a HÉV-vel, a Kisföldalattit kivinni a Körvasút sorig, és ezeken a végállomásokon új P+R parkolókat kialakítani. El kell kezdeni a villamoshálózat bővítését, elismerte, hogy Tarlós főpolgármestersége idején történtek jó dolgok e téren. Ha nincs jobb és olcsóbb tömegközlekedés, meg fogunk fulladni ebben a városban – mondta.

Elkerülhetetlennek nevezték a jelöltek a dízelautók kitiltását. Karácsony alapvetően támogatná a dugódíjat, de szerinte meg kell teremteni a feltételeket hozzá. Kerpel-Fronius használatarányos útdíjat vezetne be, annak függvényében, hogy megteremtették-e az alternatív közlekedési lehetőségeket. Kálmán Olga szerint be kell zárni az elkerülő körgyűrűt, P+R parkolókat építeni, fejleszteni a tömegközlekedést, és ezután be lehet vezetni a dugódíjat.

Kálmán Olga arról beszélt, hogy a Római-partra nem kell gát, Karácsony Gergely pedig leállítaná a városligeti építkezéseket és a „lopakodó olimpiát”, vagyis azt, hogy Csepelnél az olimpiára tervezett építkezéseket valósítanak meg. Csepelen parkerdőt hozna létre. Kerpel-Fronius nem gondolja, hogy Budapest zöldterületeit azok érdekeinek kellene alávetni, akik tudatosan árterületre építkeztek.

Kerpel-Fronius szerint a Városligetet rehabilitálni kell, de nem kell oda nem illő monstrumokat építeni, a múzeumi beruházásokat rozsdaövezetekbe vinné. Karácsony szerint minden eszközzel fel kell lépni a Liget-projekt ellen, tele van a város olyan pontokkal, ahol szomjazzák a fejlesztéseket. Kálmán Olga ugyancsak azt mondta: a Városliget „nem eladó”, amit nem építettek még meg, azt nem is fogják.

Arra, hogy mit tennének a hajléktalanság csökkentése érdekében, Kálmán Olga azt mondta, igazuk van azoknak is, akik azt mondják, hogy rend és tisztaság legyen az utcákon, és azoknak is, akik azt mondják, hogy egy város vezetése nem lehet embertelen, nem tekintheti pusztán rendészeti kérdésnek a hajléktalanságot. Öt év alatt ötmilliárd forinttal emelné a hajléktalanellátásra fordítandó összeget, és olyan programot is nyújtana, aminek segítségével évente legalább százan kiemelhetők a hajléktalanságból.

Kerpel-Fronius azt mondta, évek óta felháborítja a hajléktalan emberek kriminalizálása, a hajléktalanság mögött emberi sorsok állnak, amiken segíthetnek megelőzéssel, meg kell akadályozni, hogy emberek az utcára kerüljenek, és ha utcára kerülnek, nem elég melegedőket létrehozni. Privát tereket, rehabilitációs, reintegrációs segítséget kell nyújtani ezeknek az embereknek.

Karácsony a félmilliárd forintnál értékesebb ingatlanokra Tiborcz-adót vezetne be, ezt a budapesti lakhatási problémák megoldására fordítaná. Lakásfenntartási támogatással, adósságkezeléssel segítene, rendeletbe foglalná, hogy önkormányzati bérlőt csak elhelyezéssel lehet kilakoltatni.

Minden jelölt támogatná, hogy a tíz évvel ezelőtti romagyilkosságok áldozatainak emlékművet állítsanak Budapesten; Karácsony Gergely ehhez hozzáfűzte, hogy Zuglóban kezdeményezte, hogy egy utcát Csorba Robikáról nevezzenek el.

Főpolgármesterként mindannyian elvállalnák, ha felkérnék őket, hogy megnyissák a Budapest Pride-ot. Karácsony erre felidézte, hogy Zuglóban kitűzték a szivárványos zászlót, Kálmán Olga szerint erre egy főpolgármester nem mondhat nemet, Kerpel-Fronius pedig nagy megtiszteltetésnek venné a felkérést.

