Gyurcsány már tudja: új szereplők kellenek

Volt másik jelöltje is, de Kálmán Olgát tartotta jobbnak. Megvan a mesterterve 2022-re.

A Magyar Narancsnak Gyurcsány Ferenc azt mondja: teljesen szavatartó ember. Szerinte ennek az sem mond ellent, hogy a 24.hu-nak néhány napja még azt állította, Karácsony Gergely az ő jelöltjük is. Azért változott meg a véleménye, mert szembesült azzal, nem neki volt igaza, hanem párttársainak. Amikor erről már beszélt Karácsony Gergellyel is, az is azt erősítette benne, hogy vele nem lehet megverni Tarlós Istvánt.

Aki nem tudja a Puzsér-ügyet elintézni, hogyan fogja Tarlóst?

A Demokratikus Koalíció elnöke azt mondja, korábban nem volt Kálmán Olga-terv, de azt már a tavalyi választás eredmények óta tudja,

hogy új szereplők kellenek, miután a teljes magyar társadalomban merül fel a mélyülő elégedetlenség a hagyományos erőkkel szemben.

Példának hozza Márki-Zay Pétert és saját feleségét, Dobrev Klárát. Bár terv nem volt az EP-választás előtt, azt elismeri, hogy korábban is beszélt erről Kálmán Olgával is, miután megszűnt a műsora. Az újságíró mindig elutasította, fordulatot az EP-választás éjszakája hozott, akkor is beszéltek és úgy érezte, már nyitottabb, amikor pedig látta, tennie kell egy kísérletet arra, hogy saját jelöltet állítsanak, őt is felhívta. Volt még egy jelöltje, aki szintén igent mondott, de ő Kálmánt tartotta jobbnak.

Vélhetően a remény megjelenítésében, mert az interjúból végül kiderül, Karácsonnyal is csak annyi a baj, hogy

a maga végtelenül nyitott, civil típusú személyiségéből az árad, hogy neki az ügy a fontos, és nem a saját személye. De a vezetőből áradnia kell, hogy ennek az ügynek én vagyok a legjobb képviselője. Én! Ahhoz, hogy nyerjetek, rám kell szavazzatok! Aki arra büszke, hogy a személye nem is fontos, a küzdelemben, annak nem fognak mások hinni. A vezető szereptől nem kell félni, azt ki kell tölteni. A reményt meg kell tudni jeleníteni.

Szerinte Karácsonyból hiányzik az erő, a kisugárzás, a harciasság. Alkalmas, de nem a legalkalmasabb jelölt, mert vannak olyan eszközök, amelyekhez

akkor sem nyúlna hozzá, amikor nincs más választása.

Bár Kálmán Olga ezt politikusként még soha nem bizonyította, rajta látja, „képes megtestesíteni a szabad Budapestben hívők álmát, vágyát, vízióját.” Ő úgy látja, Karácsony Gergelynél jobban tud küzdeni, mert ő „Orbán alternatíváját képviseli”.

Gyurcsány arról is beszél, hogy az MSZP-nek nincs vége, de a nagypárti attitűdjének igen, szerinte a Kálmán Olga-projekt is csak arról szól, hogy a baloldal összességében erősebb legyen a Fidesznél. Az sem érdekli, neki milyen szerepe lesz az egyszer felálló ellenzéki kormányban. A mesterterve az, hogyha az önkormányzati választások

jól sülnek el, az világos bizonyítéka lesz, hogy a legszélesebb ellenzéki összefoggással a Fidesz rendszere megroppantható. Ez pedig egy hatékony ellenzéki pártszövetségig visz majd el, hogy egységes ellenzéki akarat legyen országosan 2022-ben.

Elismeri, ehhez bizalom kell, arra a felvetésre, hogy ezek után az senki sem hisz neki, azt válaszolja: ő betartja a megállapodásokat, ígéreteit, ha változik a véleménye, azt is közli. Ő erénynek tartja, ha egy politikus belátja a tévedését, és önként korrigál.

Nem ökrök vagyunk, hanem gondolkodó emberek.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu