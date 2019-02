Alekosz: Nekem nem a kanapémon kellene ülnöm egész nap

Nagy Alekosz az egyik legmegosztóbb híresség, nem is tagadja, hogy direkt provokál. A nők szerinte ostobák, a „migráns kinézetű” VV Csokiról is megvan a véleménye, Majka szerinte szalonképtelen, Orbán Viktort nem veszik komolyan, de ő imádja. Alekosz azt is elmondta, miért nem akar a YouTube-ra költözni, és hogy mindent azért csinál, hogy végre visszakerülhessen a képernyőre. Mert most egész nap csak otthon ül a kanapéján, a pénze fogyóban, pedig szerinte Friderikusz Sándorhoz fogható tehetség. Nem szokványos egy interjú elé magyarázatot fűzni arról, hogy miért készült el, de ez esetben joggal vetődhet fel a kérdés, hogy miért kérdezünk – akár közéleti ügyekről is – valakit, aki lassan egy évtizede nyert meg egy valóságshow-t, azóta pedig leginkább azzal tűnt ki, hogy furcsa dolgokkal igyekezett reflektorfényhez jutni, amivel többnyire azt a reakciót váltotta ki, hogy őrültnek nevezték. Levelet küldött például Kim Dzsongunnak, outsiderként bejelentkezett a TV2 programigazgatói posztjára, és bejelentette, hogy Orbán Viktor érdekében blokkolni fogja az internetet. Alekoszt húszezren követik a Facebookon, rendszeresen cikkeznek róla, a 24.hu olvasói is nagy számban kíváncsiak arra, ha politikai megnyilvánulást tesz (például bejelentkezik a Kossuth térről ), mindent egybevéve: széles körben ismert – ámbár furcsa – közszereplőnek számít. Úgy gondoltuk, megpróbálunk utánajárni annak, hogy mi vezérli, milyen indíttatásból igyekszik minden erejével figyelemhez jutni. Mivel újabban közéleti kérdésekről is gyakran véleményt formál, ezekről is beszélgettünk vele, hogy kiderüljön, érdemes-e rá figyelni.

Az elmúlt éved arról szólt, hogy közéleti ügyekben is elkezdtél megnyilvánulni a Facebookon. Politikai ambícióid vannak?

Azok a posztok, amelyek politikai jellegűek, nem azért készülnek, hogy politikai szerepet vállaljak. Nem vagyok politikus, hacsak azt nem nevezzük politikának, hogy milyen hatást gyakorolok a posztjaimmal az emberekre. Hogy én valamelyik párthoz csatlakozzak, és betöltsek valamilyen politikai tisztséget, azt nem tartom elképzelhetőnek, és nem is szeretném. Egy olyan figurának gondolom magam, aki mint a legjobb politikusok, képes hatást gyakorolni nagy tömegekre.

Komolyan vesznek téged és a posztjaidat?

Orbán Viktort sem veszik komolyan, mégis az ország kétharmada rá szavazott. Nagyon sok politikust nem vesznek komolyan, de valamiért mégis rájuk szavaznak. Gyurcsány Ferencet is ide lehet sorolni. Vannak emberek, akik olyan stílussal, kommunikációval, fizimiskával, föllépéssel rendelkeznek, hogy az emberek akkor is hisznek nekik, hogyha legbelül tudják róluk, hogy hazudnak.

Neked hisznek?

Szerintem hisznek, de ha nem hisznek, akkor sincs gond. 2018. április 8-a óta teljesen más irányt vettek a posztjaim.

Nekem annyira tetszik a Fidesz médiapropagandája, hogy lemásoltam. Nem mindig értek vele egyet, sőt, van, amivel kifejezetten nem értek egyet. De annyira lenyűgöz, és annyira tetszik az, hogy micsoda művészi színvonalon képesek elhitetni emberekkel dolgokat, ahogyan irányítják a médiát.

Csak egy diktatúrában uralható úgy a média, mint amiről beszélsz.

Lehet, hogy diktatúra, de érdemes belegondolni abba, hogy a diktatúra csak addig rázós, amíg a diktátor nem rendelkezik totális irányítással. Észak-Koreában Kim Dzsongun totális irányítással rendelkezik…

És az egy jó ország szerinted?

Az emberek nem panaszkodnak.

Hanem az életüket kockáztatva szöknek meg.

Mindig vannak szélsőségesek, lázadók, ellenállók. Az emberek többsége jól érzi magát.

Éhínségek vannak.

Azt tudom, hogy ott nincs iPhone, nincs internet, meg teljesen máshogy működik minden.

Térjünk inkább vissza Magyarországhoz. Miért gondoltad, hogy a jobboldali médiaholdingnál szükség van a szolgálataidra?

Amikor elindult ez a holdingozás, akkor ez nekem annyira megtetszett, hogy le is írtam egy posztban, hogy minden magára valamit is adó sajtó csatlakozott. Úgy gondoltam, hogy a Facebook-oldalam is magára valamit adó, és olyan hírértékkel bír, mint azok a sajtóorgánumok, mint amik oda csatlakoztak.

Azt mondtad, vezetnéd is akár a jobboldali médiaholdingot.

Sem tévékben, sem politikában vezető posztokon nem azért vannak emberek, mert megérdemlik. A kérdés, hogy amikor valaki odakerül vezető beosztásba, akkor mit csinál? Lehet, hogy rólam azt gondolják, hogy „úristen, hát mit tett le az asztalra”? Alsógatyában, fehér fecskében szaladgált, mondhatják. De mi lenne, ha odakerülnék, és jól csinálnám? Akkor már ciki lenne ezt mondani. Tulajdonképpen mindvégig ciki azt mondani Alekoszról, hogy ő az a fehér fecskében mászkáló valaki. Igen, alsógatyában mászkált, a Való Világban ez volt a dolga. Annyi az érv Alekosz ellen, hogy fehér fecskében szaladgált?

Ezért lettél fideszes április 8. után? Hátha neked is leesik valami?

A Fidesszel már akkor szimpatizáltam, amikor nem látszott még, hogy érdemes közéjük tartozni. Manapság már ki lehet mondani, hogy érdemes oda tartozni, mert nincs más lehetőség. Az én Fidesszel kapcsolatos pozitív érzelmeim még a Való Világ előtti időkre vezethetők vissza. Viszont ami engem most nagyon elgondolkodtatott, az a totális médiairányítás, ahogy azt a Fidesz csinálja, nekem ez baromira tetszik.

Mintha neked teljesen mindegy lenne, ki mit gondol a világról, inkább az erős emberekhez vonzódsz.

Inkább legyen egy erős vezető, hogy ne kelljen annyit gondolkodniuk a bárányoknak, mint egy laza, liberálisabb valaki, aki szabadjára engedi az embereket, aztán történhet minden. Amikor a liberálisokat szabadjára engedtük, akkor más se volt Budapesten, csak melegfelvonulás. Tudják, hogy a felvonulással provokálják az egész rendszert, meg akarják változtatni, azt akarják, hogy legyen elfogadott, hogy lehessen házasodni férfiaknak, de szerintem ne lehessen.

Ezt meggyőződésből mondod, vagy provokálsz?

Meggyőződésből. Az életem nagymértékben a nőkhöz kapcsolódik, a Való Világ is a nőkre épült, azt is azért nyertem meg. A Való Világ előtti életemben is folyamatosan a nők, meg utána is. Mindig a nők.

Mindent meggyőződésből mondasz?

Az én provokációim egy helyen vannak, a Facebookon. Ez egy üzenet a tévécsatornák programigazgatóinak: ezek a posztok tulajdonképpen műsortervek. Nem tagadom, azért csinálom ezt ilyen intenzitással, mert a 2018-as évet adtam magamnak: ha egy év alatt a programigazgatók nem veszik észre, hogy ez egy nem akármilyen dolog, akkor utána már nem is fogják.

Úgy látszik, hogy nem vették észre.

Úgy tűnik, és ezt hibának tartom, beképzeltség nélkül, meg azért sajnálom is.

Nekem nem itthon kellene a kanapémon ülnöm egész nap, mert most ezt csinálom: nem csinálok semmit. Nekem nem pénz kell, hanem lehetőség. Vétek egy Alekosz-figurát nem foglalkoztatni.

Nézzük meg, hány cikk született rólam 2018-ban, és azok hány embert érdekeltek. Ezzel szemben betesznek olyan embereket, akikről az sem tudjuk, hogy kicsodák, és látszik rajtuk, hogy csak a pénzért csinálják. Nincs stílusuk, kisugárzásuk, beszélni nem tudnak, nincs mondanivalójuk, nem tudnak elérni olyan hatást, hogy 7 órakor leülünk, mert várjuk, hogy mi lesz a tévében. Friderikusz Sándor az egyetlen ilyen.

Jó is, hogy megemlíted. Amikor szerepeltél az Összezárva Friderikusszal műsorban, akkor azt mondta neked, hogy azért nem foglalkoztatnak, mert a kereskedelmi csatornák nem tudnak már eszközként használni, túl egysíkú vagy, és ez nem eladható.

Azt is hozzátette, hogy az ő rendszerében már rég médiaszemélyiség volnék. Ahogyan ő fogalmazott: „Alekosszal próbáltak ezt-azt, rosszul nyúltak hozzá.” Ez valóban így van. A RTL jól nyúlt hozzá, a Való Világgal nagyon jól fogták meg Alekoszt. Meg talán a Szerelem legfölsőbb szinteken című műsorral is. Az RTL Klub értett Alekoszhoz.

Miért beszélsz egyes szám harmadik személyben Alekoszról? Vagy te itt, Érden a kanapédon, és van Alekosz, a tévés személyiség?

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjam csinálni, amit csinálok, kívülről kell látnom magamat. Elképzelem, hogy Alekosz mit csinál, hogyan, milyen ruhában, aztán legyártom. A Való Világban is ugyanez volt, csak ott a kamerák mindent láttak, nem tudtam előre megrendezni semmit. Ott lett vége az egésznek, amikor átmentem a TV2-re, ami azért van, mert a TV2 nem tud műsort csinálni. A Fidesz leggyengébb bástyáját úgy hívják, hogy TV2. Még akkor is, ha a Tények annyira brutális erős, hogy választást nyertek vele. Ha a Tényeket lekapcsoljuk, akkor a TV2 valami kecskeméti videószakkör színvonalával egyezik meg.

A Való Világba megérte elmenni?

Minden tekintetben, emberileg, anyagilag. A helyére került minden. A Való Világ előtt is úgy éreztem magam, mint egy sztár. A különbség az volt, hogy az utcán lévő emberek ezt nem tudták, ezért nem úgy néztek rám.

Amikor kijöttem a VV-ből, és sztár lettem, akkor már úgy viszonyultak hozzám az emberek, ahogy előtte szerettem volna.

Így érthető, hogy keresed a felhajtást. Miközben karácsonykor arról posztoltál, hogy sokszor te is fogod a hasad a röhögéstől, mert akkor hülyeségeket írsz ki a Facebookra.

Amikor megszületik a poszt, már előtte kiröhögöm a reakciókat. Amikor kimegy a poszt, akkor beleülök abba a fotelba, hátradőlök, odateszem a konyakomat, esetleg rágyújtok egy szivarra. És akkor elindul az elképesztő elállatiasodás. Elkezdenek áradni, ömleni a kommentek: nekem annál jobb szórakozás nincs. Gyakorta hajnali öt óráig ott ülök, és akkorákat röhögök, hogy nem igaz. Amikor látom a hatást, akkor van egy büszkeség is bennem, hogy sikerült irányítanom, befolyásolnom, manipulálnom. Akasztani akarnak, gázkamrába küldeni. Olyan szavakat hozok ki az emberekből, amilyeneket kevesen tudnak.

Miért váltasz ki ilyen reakciókat?

Magyarországon nincs olyan celeb, sztár, közszereplő, médiaszemélyiség, mint Alekosz, olyan tekintetben, hogy ekkora kérdőjel övezze. Alekoszt nem ismerik. Ember legyen a talpán, aki rájön arra, hogy Alekosz mikor komoly, vagy komoly-e egyáltalán. Hülye vagy nem hülye? Csak megjátssza? Vagy hülye, de akkor nagyon? Nem tudja eldönteni senki. Eltelt már lassan kilenc év, amióta Alekosz ismert lett, és ennyi idő sem volt elég arra, hogy rájöjjenek az emberek.

Mindeközben miből élsz?

Amik voltak: Friderikusz-műsor, Édes Élet, abban sok pénzt kerestem. Tartalékoltam, pici még van. Már nincsen olyan sok millió forintom, mint egykoron. Ha majd elfogy, akkor valamit csinálok.

Mit? Legutóbb biztonsági őrként dolgoztál Budaörsön.

Nekem a tévé, a sajtó, a média, a rádió kell. Bochkor Gábornak is megszűnt a műsora, neki sem azt a kérdést teszik fel, hogy „mi lesz, mész árufeltöltőnek a Tescoba?” Teljesen természetes, hogy ő is a médián belül fog elhelyezkedni. Alekosznál ez miért nem természetes?

Mert egy valóságshow-szereplő voltál, nem műsorvezető.

Donald Trump is szerepelt valóságshowban, és most mi?

Nem lekezelően mondtam, de tény, hogy a médiához ennyi közöd van.

Igen, valóságshow, de én nem akartam ott megállni. Nagyon erős elképzeléseim vannak, bármelyik csatornát kiemelnék a kátyúból. De zárt ajtók vannak mindenhol.

Nem lehet, hogy magad alatt vágod a fát? A provokációiddal, a megosztó személyiségeddel.

Baukó Éva nem megosztó személyiség? Győzike nem provokálja az embereket? Egy olyan hangulati állapotban, amikor a migráció központi kérdés, akkor nem provokáció betenni a Való Világba egy afrikai kinézetű embert?

Szerintem nem.

Akkor minek neveznéd ezt?

Egy fekete bőrű magyar embert beválogattak egy valóságshowba.

Aki éppenséggel úgy néz ki, mint egy migráns. A jelen politikai hangulatban ez nem provokáció?

Szomorú, ha ezzel lehet provokálni Magyarországon. Csoki nem volt neked szimpatikus?

Nem azt mondom, hogy nem szimpatikus. Én ebben üzenetértéket látok.

Ha van egy szimpatikus ember, akinek csak a bőrszínével van baj, akkor még mindig helyesnek gondolod a fideszes propagandát?

A provokáció mióta probléma a kereskedelmi tévék üzletpolitikájában? Hiszen a provokáció élteti a kereskedelmi televíziókat. Ha beteszünk egy Gundel-Takács Gábort, akinek a tévézéshez sok köze nincsen, az jó? Tudom, hogy ez földtől elrugaszkodott megállapítás, de olyan értelemben mondom, hogy neki nincs véleménye, saját gondolata, a képernyőn nem látszik, hogy ő milyen. Beteszik és elvégzi a feladatot. Akkor nézem a tévét, ha odatesznek egy megosztó embert, nem akkor, ha egy tükörsima, hófehér embert állítanak oda. Akkor nézem, ha odatesznek egy olyat, mint például Alekosz. Azt mondták nekem egyszer, ha Amerikába születek, már minden ember tudná, hogy ki az a Nagy Alekosz.

Biztos reálisan látod a képességeidet? Hogy hányan kíváncsiak rád?

Úgy érzem, hogy ez realitás, nem nagyzolási hóbort. Kiteszek egy posztot, és olyan elemi, zsigeri érzéseket váltok ki emberekből, amiket szerintem a tévéknek használnia kellene. Nekem a szórakoztatás a dolgom, de olyan formában, ahogy kevesen csinálják. Azok a legnagyobb magasságai a szórakoztatásnak, ahogyan én csinálom. Van még följebb, de ahhoz ki kellene tágítani a lehetőségeimet.

Ki van följebb?

Hofi, Friderikusz. Én azért nem vagyok a csúcson, mert a lehetőségeim a Facebookra korlátozódnak, a másik két embernek nyitva volt a világ. Miért nem tesz valaki egy próbát, hogy kinyissa nekem az ajtót, és engedjen be a világba? Elvállalom ingyen is. Milliárdos költségvetéssel dőlnek be műsorok, nekem alig kellene egy kis stáb. Alekosz elindul Érdre a henteshez, konfliktusba keveredik, abból máris kialakulna valami. Alekosz elmegy a benzinkútra tankolni, kérdőre vonja a benzinkutast, abból máris kialakul valami.

Eszembe jut erről az, amikor egyszer azt nyilatkoztad, hogy sok ember pont az ilyenek miatt akart megverni, mielőtt közismert lettél. Nem idegesítesz több embert, mint ahányat szórakoztatsz?

A tévébe pontosan ilyen figurák kellenek, akik vagy idegesítőek, vagy szórakoztatóak, vagy a kettő együtt. Szerintem Alekosz mindennel rendelkezik, és nagyon magas szinten, ami egy főműsoridős showműsorba kell. Rapperek miért kaphatnak több lehetőséget, amikor minden megmozdulásuk a nők szexuális megalázásáról szól?

Mondtál te is olyat, hogy az embernél csak a nő ostobább faj a Földön.

Tartom. A nők ostobák, de miért ne lennének, hiszen az a dolguk.

Miért gondolod így?

A nőiesség legnagyobb vonzereje a butaság. A világ összes férfija a buta nőket szereti.

Ez egyáltalán nem igaz.

De. Akik nagyon jól néznek ki, azok buták. Akik intelligensek, azok középszerűek, vagy nem adnak magukra, mert az intelligencia fölismeri, hogy nem a külsőségben rejlik a vonzerő, márpedig a nők esetében de. A buták ezt nem tudják, ezért keresnek egy ellátó szervezetet, amit férfinak hívunk, és abból finanszírozzák a külsőségeket.

Szerinted így van, szerintem nem. Mi a vonzó a buta nőkben, hogy lehet őket irányítani?

A férfinak dolga is irányítani a nőt. A nőnek veleszületett biológiai adottsága, hogy behódoljon a férfinak.

Nem mondod komolyan.

Őszintén így gondolom. Az apuka legyen apuka, irányítsa a családot. A nő pedig legyen anyuka, a tűzhely melegét ápolja, főzzön, takarítson, most nem azt mondom, hogy cseléd legyen, mert ne legyen, de a női szerep maradjon meg. Nem kell nőknek felsővezetőknek lenniük, nem kell nekik diploma, sőt, az visszaveti a nőt.

Te rosszul érzed magad egy okos nő mellett?

Köztem és egy nő között a legfontosabb dolog, aminek be kell következnie, az a szex. Egy okos nőt az intelligenciájából kifolyólag távolinak látok. Ha a szexet távolinak látom, akkor engem az a nő nem érdekel. Az intelligencia ék Alekosz és a szex között.

Ha nem szerepelnél sehol, nem lenne könnyebb dolgod a nőkkel?

Ezt azért nem lehet kivitelezni, mert Magyarországon tízből kilenc ember engem ismer a tévéből. Azt nem lehet letagadni, inkább rágyúrni kellene.

Kényszerpályán élsz?

Nem kényszerűségből szerepelek, hanem azért, mert nekem ez jó. Nem azért akarok a tévében szerepelni, hogy legyen csajom.

Ha választani kéne, hogy egy főműsoridős szereplés, vagy egy bombázó, akkor én a tévét választanám.

Ha már bombázók, miért gondoltad, hogy írsz Kim Dzsongunnak, hogy mondjon le a rakétáiról? Ne próbáld beadni, hogy ezt is komolyan gondoltad, és nem vicc volt.

Amikor erről posztoltam, nagyon aktuális volt. A legjobb barátommal, Ábrahám Róbert vloggerrel sokat beszéltünk az idő tájt a sorsomról, a szerepléseimről, és ő javasolta, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni. Nem gondoltuk, hogy ebből ekkora téma lesz, de amikor láttuk, hogy elszabadultak a dolgok, akkor továbbfűztem.

Tehát nem gondoltad, hogy tényleg hallgat rád.

Nem gondolom. De azt gondolom, hogy ha már hülyeség, akkor az legyen művészi színvonalú. Ne az legyen a humor, hogy VV Csoki bemegy Baukó Évához, és mond valami irgalmatlan nagy ostobaságot. Valami blődséget, amin az Éva azért röhög, mert aznap éppen nem volt más új szó, amit hallott volna.

A VV4-es szereplésed óta láttál olyan szereplőt, aki egy ligában játszik veled?

Nem, és nem azért mondom ezt, mert egy ilyen helyzetben ezt kell mondani, hanem tényleg nem láttam. Zsuzsuról azt gondolom, hogy benne van egy kis Alekosz, kicsit megvezeti a többieket. Zsuzsu a többiekből táplálkozik, a konfliktusai által lesz nézhető, szerethető. Én is ezt csináltam, csak brutálisabban. A bent lévő embereket használtuk azért, hogy érdekesek legyünk. Kevesen tudják, hogy egy televíziós műsorban másokat kell használni, hogy te érdekes legyél. A legnagyobb tévéseket ez különbözteti meg, Friderikusz Sándor is fölismerte: azáltal, hogy világsztárokat hívott a műsorába, és nem magát fényezte, elérte, hogy mindenki róla beszélt, és őt nézték. Nem a Jean-Claude Van Damme-ról, meg nem a Robert de Niróról beszéltek igazából, hanem mindvégig Friderikuszról. Ez egy nagy művészet.

Akik VV-szereplőből műsorvezetők lettek, azok tudják ezt?

Senki sem.

Nádai Anikó?

A napraforgóról beszélsz? Én neveztem el így. És úgy látom ezt a szokását nem adta fel, és napraforgó adottságai miatt került oda. Beszélni nem tud. Nagyon jól van kisminkelve, néha jól van öltöztetve. Lemegyek az érdi piacra, rámutatok három nőre, és nem különbözteti meg őket semmi Anikótól. Nincs benne semmi, nem érdekes.

Majka? Ő elég sokra vitte.

Ha a TV2 programigazgatója leszek, akkor rögtön kiküldök egy körlevelet, amiben az lesz megfogalmazva, hogy

Majka hétfőn már be se jöjjön. Ugyanis szalonképtelenekkel nem dolgozunk.

Vállalhatatlan, csúnyán beszél, úri társaságban nem mutatkoznék vele. A baszd meg, a köcsög, a geci nála kötőszavak. Akire ennyire felnéznek, annak már felelősséget kell vállalnia a szavaiért.

Mi a 2019-es haditerved? Azt mondtad egy évet adsz magadnak arra, hogy bekerülj a tévébe.

Azt gondoltam, hogy itt ezt befejezem, de túl sok az inger. Csak ugye mindig letilt a Facebook, ezért kellene a tévé. Nem bírom magamban tartani, a magam stílusában szolgáltatni akarok. Az emberek ezt veszik, szórakoznak, vagy szidnak. De azt is szeretem, ha szidnak.

Miért nem próbálkozol YouTube-on? A tévé már nem olyan egyeduralkodó, mint akár pár éve volt.

Ezt csak a manipulált és befolyásolt youtuberek gondolják így, akik nincsenek tisztában a tévé valódi erejével. Tudom, hogy vannak youtuberek, akik tízmilliós nézettségeket érnek el, meg mit tudom én mennyi feliratkozót. Mondták nekem sokan, hogy menjek át a YouTube-ra. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy tévedtek, a YouTube csak arra való, hogy munka után leülj elé egy sörrel vagy konyakkal, és olyan tartalmakat fogyassz, amit el is felejtesz, ha kimész a konyhába. A YouTube-ot tizenéves gyerekek nézik, én nem őket akarom szórakoztatni.

Kiemelt kép: Mohos Márton /24.hu