A CEU az MTA-val közös matematikus képzése sem maradhat Budapesten

Levélben tudatta Michael Ignatieff CEU-rektor az érintettekkel, hogy az egyetem matematikus képzése nem tud új hallgatókat felvenni. A Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Kutatóintézetével közös képzést azért nem tudja folytatni az egyetem a rektor levele szerint, mert a magyar kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten.

A rektor reményét fejezte ki, hogy a bécsi CEU a jövőben is együtt tud majd működni a kutatóintézettel.

A levélből az is kiderül, hogy akik megkezdték a matematikus képzést, azok a tervek szerint még be is fejezhetik azt.

A rényi Alfréd Intézet és a CEU kutatói tavaly év végén azzal kerültek a hírekbe, hogy hatalmas összeget nyertek egy pályázaton hálózatkutatásra.

A Lovász László, Barabási Albert-László és a cseh Jaroslav Nesetril vezetésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a prágai Károly Egyetem együttműködésében megvalósuló hatéves hálózatkutatási program közel 10 millió eurós támogatást nyert az Európai Kutatási Tanács pályázatán.

A hír utóélete is emlékezetes: az MTI szerkesztője módszeresen, öt helyen is törölte a CEU nevét a Magyar Tudományos Akadémia a pályázati sikert hírül adó közleményéből.

