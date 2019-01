Összeesett a bíróságon az inárcsi családsegítő gyilkosa

Tizenkét év fegyházat kért az ügyész arra a hitelcsapdába került volt rendőrre, aki megölte az inárcsi családsegítőt, mert az nem tudott neki segíteni. „Szeretnék az áldozattal helyet cserélni. Olyan nyomás nehezedett rám, hogy mindent nekem kellett csinálni. Úgy érzem, hogy mindent megtettem. Bocsánatot kérek mindenkitől” – mondta sírva a gyilkosságot beismerő Cs. Attila, majd nem sokkal később elájult, és a földre zuhant. A tárgyalást elnapolták.

Pénteken az előkészítő üléssel megkezdődött annak a 61 éves férfinak a pere, aki megölte az inárcsi családsegítőt, mert utcára akarták tenni a kiskorú gyerekeivel. A többgyermekes apát sötétkék melegítőalsóban, fekete kabátban, bilincsben és vezetőszáron hozták a bíróságra.

Maraffai Tamás ügyész a vádat ismertetve elmondta, hogy Cs. Attila a nyugdíjba vonulásáig rendőrként dolgozott, majd biztonsági őrként helyezkedett el a helyi Tescóban. Feleségével együtt nevelték három gyermeküket, akik közül kettő kiskorú. A legkisebb gyermekük beszélni és mozogni sem tud, ezért folyamatos felügyeletet és gondozást igényel. A házastársak házat szerettek volna építeni, ezért 2002-ben deviza alapú kölcsönt vettek fel. Mivel a megemelkedett törlesztőt nem tudták fizetni, 2010-ben Sopronba költöztek és megpróbáltak megállapodni a bankkal a ház eladásáról és az elszámolásról, de ez nem sikerült. Az ügyész elmondta, hogy a volt rendőr egy családi konfliktus során bántalmazta a feleségét, aki ezért egy időre a szüleihez költözött.

Négy évvel később az asszony anyagi okok miatt visszaköltözött az inárcsi házba, ahova később a férfi is beköltözött, belépett a polgárőrségbe és biztonsági őrként helyezkedett el. A házaspár 59 millió forintos tartozást halmozott fel, ezért végrehajtási eljárás indult ellenük. 19 millióért árverezték el a házukat, de így is több mint negyvenmilliós tartozásuk maradt.

A családnak tavaly júliusig kellett volna kiürítenie a házat. A férfi július elején bement a polgármesteri hivatalba és magával vitte a végrehajtással kapcsolatos papírokat. A gyanúsított ügyvédje szerint itt azt mondták neki, hogy vélhetően szeptembertől találnak majd nekik helyet, de addig a családnak kell megoldania a lakhatást.

A volt rendőr július 11-én reggel 8 óra körül bement a családsegítői irodába, és megkérdezte az ügyintézőt, hogy sikerült-e szállást találnia a számukra. A családsegítő nemleges választ adott neki, egyúttal közölte, hogy ha a gyanúsítottat és a családját kilakoltatják, intézkednie kell, hogy a gyámhatóság helyezze el a gyerekeket. A férfi ettől dühös lett, elővette a bicskáját, és két alkalommal nyakon szúrta a családsegítőt, aki a helyszínen elvérzett.

Ezt követően a gyanúsított átment a közelben levő polgármesteri hivatalba, és közölte az egyik ott dolgozó ügyintézővel, hogy megölte az ügyintézőt, majd a helyszínen megvárta a rendőröket.

A volt rendőrnél tartott házkutatás során több olyan lőszert is találtak, amit a férfi nem adott le a nyugdíjba vonulása után. Emellett egy engedély nélkül tartott gázriasztó-fegyvert is találtak nála a nyomozók. Cs. Attila ezt azzal magyarázta, hogy gyűjtötte ezeket.

A vádirat ismertetése után az ügyész 12 év fegyházat kért a férfira, azzal, hogy legkorábban a büntetésének a kétharmada után bocsáthassák szabadon.

Cs. Attila beismerte a bűnösségét a gyilkosságban és a lőszerrel való visszaélésben is. Elmondta, hogy az első és a második házasságából is három-három gyereke született, plusz a második házasságában volt még egy nevelt lánya is. Egy idő után megromlott a kapcsolata a második feleségével, ezért az asszony beadta a válókeresetet, ám válásukat a bíróság még nem mondta ki.

Ezt az egész tragédiát nagyon megbántam. Szeretnék bocsánatot kérni az ügyészségtől, a bíróságtól, az ügyvédemtől és a legfontosabb, az elhunyt hozzátartozóitól. Én, aki törvénytisztelő voltam, nem erre esküdtem fel. A mai napig nem hiszem, hogy megtörtént ez a tragédia

– mondta Cs. Attila.

A magas vérnyomással küzdő férfi ezt követően mindent beismert. De amikor a részletekről kérdezte a bíró, elfehéredett és egyszer csak összeesett. Miután leültették, Cs. Attila azt mondta, hogy képes folytatni a tárgyalást, de Palásti Sándor bíró ezt nem engedte. Lefektették és mentőt hívtak hozzá, majd a bíró a rendkívüli körülmények miatt úgy döntött, hogy a tárgyalást elnapolja.