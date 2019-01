Kovács Zoltán szerint a CEU nem ment el Magyarországról

Pénteken írtunk arról, hogy Manfred Weber, a Fideszt is magában foglaló pártcsalád, az Európai Néppárt (EPP) elnöke arról beszélt, hogy Orbán Viktor nehéz partner és hozott néhány olyan döntést, amellyel Weber nem tud egyetérteni. Ilyenek például a CEU költözéséhez vezető lépések.

Az EPP elnökének kijelentéseire Kovács Zoltán, volt kormányszóvivő, jelenlegi nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár válaszolt a Twitteren.

Kovács azt írta: a CEU nem ment el Magyarországról és a továbbiakban is Budapesten fog üzemelni,

és kioktatta Webert, hogy az EPP csúcsjelöltjének inkább amiatt kellene aggódnia, hogy a baloldali pártok Kovács szerint összeszövetkeztek a „xenofób és antiszemita” Jobbikkal.

Mr @ManfredWeber is wrong: @ceuhungary has not moved, was, is and going to operate here in Budapest; as Spitzenkandidat he should be more concerned about the fact that the HUN left has allied itself with the xenophobic and anti-semitic @JobbikMM pic.twitter.com/DWhcUHaUR4

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 4, 2019