Bérelt lakás, szép fizetés és juttatások: így költi a közpénzt külföldi irodákra a jegybank

Eddig több mint 800 millió forint adófizetői pénzt költött el a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) arra a négy külföldi kapcsolattartó irodára, amit Hamburgban, Párizsban, Rómában és New Yorkban nyitott meg – értesült a 24.hu.

A szakmailag nehezen indokolható, költséges külföldi kirendeltségek sora ezzel nem ér véget, ugyanis a jegybank Argentína fővárosában, Buenos Airesben is hasonló iroda megnyitását tervezi. A képviseletek munkájáról, működéséről és eredményeiről alig lehet tudni valamit. Mindössze a jegybank honlapján közölt, kissé ködös tájékoztatóból lehet következtetni arra, hogy min dolgoznak az MNB jól fizetett munkatársai.

Azt írják, hogy a külföldi kapcsolattartó irodák útján a Magyar Nemzeti Bank

figyelemmel kíséri a kijelölt működési terület jegybankjainak, helyi mértékadó pénzügyi és gazdasági intézményeinek munkáját, aktív kapcsolatot tart fenn ezekkel az intézményekkel;

rendszeres beszámolókat, tájékoztatókat készít az adott ország, régió kiemelt gazdasági, pénzügyi folyamatairól, az MNB érdeklődési körébe tartozó fontosabb témakörökben megjelenő helyi kiadványokról;

nyomon követi a helyi felsőoktatási intézmények képzéseit, intenzív kapcsolatot tart fenn ezekkel az intézményekkel, figyelemmel kíséri az egyéb szakmai, elsősorban a monetáris politika körébe tartozó képzéseket, kutatásokat, új tudományos munkákat, szakmai konferenciákat, és ezekről beszámolókat készít;

figyelemmel kíséri a különböző innovációs területek tevékenységét, ezekről tájékoztatókat készít;

részvételével erősíti az adott régió jelentősebb gazdaságpolitikai eseményeit, valamint képviseli az MNB-t a társadalmi, kulturális és egyéb rendezvényeken.

A nehezen megfogható tevékenységet végző, egyébként nem régóta működő irodák költségeit közérdekű adatigényléssel kértük ki a jegybankból.

Az euróban és amerikai dollárban megadott költségek összesítve mai árfolyamon több mint 807 millió forintnál tart a számláló, nem számítva az országonként változó adó kifizetését.

Az 2014-ben derült ki, hogy a jegybank külföldi irodákat nyit, ekkor az MNB honlapján hirdették meg az irodavezetői és elemzői munkaköröket. Mint írták, a kirendeltség monetáris elemző és kutatási munkát végez és erősíti az MNB kapcsolatát a világ vezető jegybankjaival. Akkor azzal érveltek, hogy korábban is működött hét külföldi MNB-iroda, amelyeket pénzügyi központokban nyitottak meg (Tokióban, Frankfurtban, New Yorkban, Párizsban, Zürichben, Londonban és Bejrútban). Ezeket az irodákat aztán sorra bezárták, és azóta az MNB feladatköre is átalakult.

A Matolcsy-féle jegybank mégis az új képviseletek megnyitása mellett döntött, ám az első irodát nem egy pénzügyi központnak számító városban, hanem Hamburgban nyitották meg 2015 júliusában. Azóta a jegybank majdnem 335 ezer eurót fizetett ki a korábbi hírek szerint 55 négyzetméteres iroda bérlésére, ami jelenlegi árfolyamon számolva meghaladja a 107 millió forintot.

A 2015 augusztusában Párizsban megnyitott mindössze 31,5 négyzetméteres iroda bérlésére még ennél is többet költöttek. A jegybank közlése szerint több mint 446 ezer eurót, ami meghaladja a 143 millió forintot a jelenlegi árfolyam szerint.

Ehhez képest vékonyabban fogott a toll a 49 négyzetméteres római iroda költségei esetében, arra 306 ezer eurót, azaz alig kevesebb mint 100 millió forintot költöttek, áfa nélkül.

Ugyanakkor az már most látszik, hogy messze a legköltségesebb kirendeltség a 2017 szeptemberében New Yorkban megnyitott iroda lesz, amelyre valamivel több mint egy év alatt 203 ezer dollárt fizettek ki bérleti díjként, vagyis majdnem 60 millió forintot. Ennek a képviseletnek a havi bérleti díja megközelíti a hárommillió forintot.

Nem mellékes körülmény, hogy nem csupán az irodák bérlésére, hanem az ott dolgozók lakhatási támogatására is óriási pénzeket fordított az MNB. A képviseletek megnyitása óta erre a célra csaknem 200 millió forintot fordítottak.

Hamburgban 188 ezer eurót, vagyis több mint 60 millió forintot.

Párizsban 189 ezer eurót, több mint 60 millió forintot.

Rómában 133 ezer eurót, azaz több mint 40 millió forintot.

New Yorkban 111 ezer dollárt, több mint 30 millió forintot költöttek szállásra.

Mivel a lakhatása megoldott a jegybank munkatársainak, ehhez kell igazítani a nekik járó fizetést.

Az irodák megnyitása óta a 2-4 tagú stáboknak összesen nettó 201 millió forint fizetést és egyéb juttatást fizetett ki a jegybank.

A legjobban fizetett munkatársak több mint havi nettó 900 ezer forintot kapnak kézhez, de a legalacsonyabb asszisztensi fizetés is meghaladja a nettó félmillió forintot. Továbbá egységesen nettó 540 ezer forint béren kívüli juttatásban részesülnek az alkalmazottak évente. A havi átlagbérek a következőképpen alakulnak:

Irodavezető: nettó 901 ezer forint.

Nemzetközi tanácsadó: nettó 904 ezer forint.

Vezető közgazdasági elemző, szakértő: nettó 661 ezer forint.

Szakmai asszisztens: nettó 518 ezer forint.

Ugyanakkor a jegybank tájékoztatása alapján karácsonyi vagy egyéb jutalomban egyetlen külföldi irodában dolgozó munkatárs sem részesült.

Más országokban nem jellemző Az MNB külföldi irodáinak megnyitásáról korábban nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Róna Péter közgazdász, a jegybank felügyelőbizottságának egykori tagja. Szerinte az irodák fenntartásának nincs sok értelme. Az MNB indoklásában szereplő feladatok jó része nem tartozik a nemzeti banki kötelezettségek közé, a más jegybankokkal való kapcsolattartáshoz pedig nincs szükség személyes jelenlétre az adott országban. Egyébként sem jellemző a külföldi irodák fenntartása a központi bankokra. A francia jegybank képviseletét például a követség egyik alkalmazottja látja el félállásban.

Kiemelt képünkön az a New York-i felhőkarcoló, amelyben irodát bérel a Magyar Nemzeti Bank