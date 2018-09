Nokia-dobozos szál az MVM ötmilliárdos botrányában

Megakadályozhatta volna a gyanús informatikai beszerzést az MVM egyik igazgatója, akit korábban azzal hozott hírbe a BKV vezérigazgatója: ő adta át a pénzzel teli nokiás dobozt Hagyó Miklósnak.

Belső vizsgálat indult az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 4,88 milliárdos informatikai fejlesztésének az ügyében – írta meg az Index Bártfai Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tájékoztatása nyomán. A portál információi szerint sem a hivatalban lévő vagyonpolitikáért felelős miniszter, sem Orbán Viktor miniszterelnök nem tudott az állami energiacég gyanús ügyéről, amelynek felelőseit keresi majd a vizsgálat.

Az MVM projektjéről az Index, a G7 és a Népszava írt néhány hete: nyilvánosságra került, hogy a KPMG nemzetközi könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó cég nem írta alá az állami vállalat mérlegét, így az MVM hirtelen könyvvizsgálóváltásra kényszerült. A cégpapírok tanúsága szerint a BDO Magyarországnak lényegében két hét alatt sikerült megvizsgálnia az állami cég könyveit és hitelesíteni azokat. A nézeteltérést az a nagyjából ötmilliárd forintos informatikai beszerzés okozhatta, amelyet az MVM svájci leánycége intézett.

A 24.hu információja szerint az ügyben van egy Nokia-dobozos szál is.

Úgy értesültünk, hogy a kétes ügyben kulcsszerepe volt az MVM informatikai vezetésének. Ők blokkolhatták volna a projektet, ugyanis az MVM-en belül létezik egy Csoportszintű Megállapodás nevű dokumentum, amely arról rendelkezik, hogy informatikai munkát csak az MVM Informatika és az MVM Net Zrt. végezhet a cégcsoport számára. Ennek jegyében az MVM Informatika Zrt. vezérigazgatói tisztségét és az MVM informatikai igazgatói posztját mindig ugyanaz a személy töltötte be. Ő Lazarovits Márk volt, a Synergon Informatika Zrt. korábbi vezetője, akit onnan ismerhet a közvélemény, hogy a Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes elleni büntetőeljárásban róla állította azt Balogh Zsolt volt BKV-vezérigazgató, hogy eljuttatott egy pénzzel teli nokiás dobozt Hagyónak.

Balogh a vallomását később visszavonta, az Átlátszó cikke szerint azonban Lazarovitsot a vallomás és a vallomás visszavonása között eltelt két és fél évben ki sem hallgatták.

Információink szerint Lazarovits Márknak módja lett volna megelőzni a rendkívül furcsa szerződés megkötését azzal, hogy a Csoportszintű Megállapodás előírásai szerint magához vonja a projektet. De nem így történt: az MVM Informatika azt jelezte az MVM vezérkarának, hogy nem képes megvalósítani a Központi Termelés Monitoring-projektet (ez az MVM tulajdonában lévő erőművek technológiai és gazdasági adatainak megjelenítésére és felügyeletére hivatott rendszer), így szerződhetett végül az MVM saját, svájci bejegyzésű leányvállalatával, amelynek alig van alkalmazottja és amelyben a szerződéskötés idején aláírási joga volt Mihalovics Péternek, Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter kabinetfőnökének.

Az MVM fölött az előző kormányzati ciklusban épp Seszták gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Az MVM konszolidált beszámolója szerint a 4,88 milliárd forint be is folyt a svájci leánycéghez, az MVM International AG-hez, amiből 4,6 milliárdot el is költöttek.

A pénzt elnyelő svájci céggel tehát azt követően köthetett szerződést az MVM, hogy az MVM Informatika azt közölte, nem képes a fejlesztés megvalósítására.

Mindazonáltal a svájci MVM-cég által megvalósított rendszer sem működik.

Az MVM informatikai és műszaki vezetéséből az ügy kipattanása óta sokan távoztak (mi több, Csiba Péter vezérigazgató is), az informatikai vezető azonban nem tartozik közéjük. Azt azóta sem tudni, hogy milyen szállítók vettek részt a rendszer fejlesztésében, de azt igen, hogy a ma szokásos informatikai tanácsadói díjakat figyelembe véve a leszállított rendszer erősen túlárazottnak tűnik. Az már szinte mellékes dolog, hogy ilyen rendszerre az MVM-nek két ok miatt nem is volt szüksége. Egyrészt az uniós szabályozás értelemben nem üzemeltethet ilyen rendszert. Másrészt a szintén MVM-leányvállalat Mavirnak már van egy hasonló, tudásában szinte azonos informatikai rendszere.

Varga G. Gábor

Kiemelt kép: MVM.hu