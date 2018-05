25 ezerrel nőtt a külföldön élő magyarok száma 2017-ben

Tavaly már több mint 610 ezer magyar állampolgár élhetett az Európai Unióban, ez a szám mintegy 25 ezerrel magasabb, mint 2016-ban, írja a Portfólió. Az Eurostat 2017-es adatai és a lap friss becslései szerint Nagy-Britanniában 250 ezer magyar élhet, Németországban pedig már 200 ezer.

A számok azt mutatják, hogy a kivándorlás üteme lassult, de a folyamat nem fordul meg, és 2017-ben is tovább nőtt a Nyugat-Európában élő magyar állampolgárok száma. A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy továbbra is a fiatalok hagyják el az országot.