Hadházy: Sallai tettei közül nem a szombati a legsúlyosabb

Sallai R. Benedek kedden az ATV-ben azt mondta, ő egy kicsit sem verekedős vagy agresszív és Hadházy Ákost sem ütötte meg. Mint korábban megírtuk, a párt leköszönő társelnöke egy szombati konfliktus során a földre zuhant és beütötte a fejét.

Sallai ekkor arról beszélt, „minden bizonnyal köze volt ahhoz, hogy Hadházy felborult”, hozzátette,

Teljesen mindegy, hogy az ijedtségtől borult fel, teljesen mindegy, hogy azért, mert védeni akarta magát. Bekövetkezett, sajnálom. Bocsánatot kérek tőle is, a családjától is. Helytelen volt. Nagyon röstellem az LMP közössége nevében, hogy ilyen méltatlan magatartással az LMP-t, bármilyen szinten is egyáltalán képviselem.