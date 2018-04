Már az ügyészségen van Gyárfás Tamás ügye – tudta meg a 24.hu. Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, az úszószövetség volt elnökét a Fenyő-gyilkosság miatt vették őrizetbe kedd délután. Ügyvédje, Bánáti János szerint Gyárfás a több órás vallomásában részletezte Fenyő Jánossal kialakult vitáját, majd az ezt követő megbékélést, és beszélt a Portik Tamással való kapcsolatáról is. Gyárfás Tamás a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be, és tagadta, hogy köze lenne Fenyő meggyilkolásához

A Nyomozó Hatóság a kihallgatást követően határozatot hirdetett ki Gyárfás 72 óráig tartható őrizetbe vételéről. Ez ellen Gyárfás és védője ugyancsak panasszal élt. Az ügyvéd lapunk megkeresésére azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy indítványozni fogják Gyárfás előzetes letartóztatását.

Hogy elrendelik-e Gyárfás előzetes letartóztatását, azt nem tudni, de a Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztálya mindenesetre már megküldte az iratokat az ügyészség felé.

„Az iratok megérkeztek a Fővárosi Főügyészségre. A gyanúsítás, illetve az őrizetbe vétel elleni panaszról, valamint a kényszerintézkedés indítványozása kérdésében a főügyészség törvényes határidőn belül dönt” – mondta a 24.hu-nak Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.