Kiürül a magyar vidék, életveszélyesek a magukra hagyott házak

Magyarcsanád jó példa arra, hogyan pusztulnak le a kis falvak, amiket elhagy a lakossága.

Ürül ki a Csongrád megyei Magyarcsanád, az 1500 fős települést hajdan kétszer ennyien lakták. Akik elköltöztek vagy meghaltak, sokszor házaikat is sorsukra hagyták, ezért tele van a község düledező, lakatlan, életveszélyes épületekkel, romokkal. A lakók ettől és a patkányoktól is félnek – számolt be róla az RTL Klub Híradója.

A legtöbben a devizahitelek és a munkanélküliség miatt költöztek el innen, ezért a sok üres ház. A község önkormányzata tehetetlen, ezek magánterületen álló magáningatlanok, nem rombolhatják le a kb. 150 házat, csak a leomló törmeléket takaríthatják el a járdáról. Sokszor amúgy azt sem tudják, kié az épület, a bontást pedig csak a kormányhivatal rendelheti el. Ha van is tulajdonos, nincs pénze kifizetni a bontás több milliós árát.

