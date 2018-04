Jobbikos jelent meg a TV2-ben, nem tették zsebre, amit kaptak

Jakab Péter és Istenes László összecsapása maga lett a megacápa vs. óriáspolip küzdelem. Orbán Viktor és Andy Vajna is biztos csuklott, amikor másfél év után bejutott a Mokkába a Jobbik szóvivője. Alaposan kiosztotta a törvényekre tojó csatornát.

A Kúria szerint is túl sokat vendégeskedtek a fideszesek a Mokkában

Istenes László, Andy Vajna TV2-jének Fidesz-szimpatizáns műsorvezetője pedig óvatos és finom volt. A Jobbik választási eredményeinek értékelését és a közelgő tisztújítás részleteit kérdezte meg Jakab Pétertől, a Jobbik szóvivőjétől. Amit kapott, az emlékeztetett az ellenzéki pártok ötperces, a választások előtti ámokfutására. Jakab azzal kezdte, hogy nagy megtiszteltetés,

hogy egyáltalán másfél éves szóvivői pályafutásom alatt most először bejutottam ide, a magyar médiavilág leghírhedtebb no-go zónájába…

Az oltás nem állt le, azt mondta, a TV2-nél nem a magyar törvények a hatályosak, hanem valamiféle fideszes szokásjog. A Jobbikról való hazudozás és álhírgyártás is előkerült, miközben Jakab durván belelendült, emlegetve NVB-s és kúriai döntéseket. Márpedig jobbikos politikust a Kúria döntése értelmében még a kampányban be kellett volna hívni, de nem tették meg.

Itt már többször próbált Istenes Jakab szavába vágni, de későn ocsúdott, a jobbikos már fölhergelte magát.

Szerencsére nem maradt egyedül, Istenes szóvá tette, hogy miért nem a kérdésre válaszol, mire Jakab leoltotta, hogy azt kérdez tőle a műsorvezető, amit akar, ő pedig azt válaszol, amit akar. Jakab folytatni tudta, és felhozta, hogy a TV2-t azért is elmarasztalták, mert műsorvezetői a kampányban kiálltak Orbán Viktor mellett, amivel etikát és médiatörvényt is sértettek, Jakab szerint a választási csalásnak is részesei lettek.

Istenes megkérdezte, „ha már személyeskedünk”, a Hír TV nem részese-e ennek az egésznek? Jakab szerint nem személyeskedés, hanem ténymegállapítás ez. Istenes szerint amúgy nem volt csalás, maga Vona Gábor és az EBESZ is elismerte, hogy tiszta volt a választás. Jakab hosszasan sorolta a Fidesz bűneit, majd visszatért a TV2-re, ahol

a nap 24 órájában sorosoznak, migránsoznak, közpénzből riogatják az állampolgárokat.

A slusszpoén az volt, hogy Rákosi Mátyást az ötvenes évek Orbán Viktorának nevezte, és idézte Rákosit, aki szerint a sajtó feladata nem a tájékoztatás, hanem a tömegnevelés.

Jakab Péter a TV2 Mokka c műsorában (20180416) from Norbert Bártfai on Vimeo.

(Kiemelt kép: TV2/Mokka)